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浩天吸金案 副總裁張峻豪限制出境、出海及住居
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浩天吸金案 副總裁張峻豪限制出境、出海及住居

2017-02-20  21:59

〔記者錢利忠／台北報導〕浩天投資顧問公司被控以投資澳門博弈為名，吸金2.9億元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，約談該公司執行副總裁張峻豪、女會計蔡宴溱等5人，集團負責人呂達凱則滯留國外，今晚9點多，張峻豪訊後被限制出境、出海及住居。

今晚8點多，蔡宴溱則依違反銀行法諭令50萬交保，並限制出境、出海及住居，其餘3人獲請回。

檢調獲報，該公司涉以投資澳門博弈事業之名對外勸募，以60日投資25萬為1單位，每單位可領5%保證利潤為號召，自103年8月迄今，吸金約2.9億元，有不少台灣投資者上當後血本無歸，怒向調查局報案。

此外，該集團去年在澳門另捲入出售移民配額的吸金案，以提供技術移民為口號，對外稱只要支付250萬港幣，即可取得澳門居民身分證等手法，不法吸金逾7千萬澳門幣；此案去年經媒體曝光後，針對在台灣犯案詐騙被害人的部分，調查局曾赴該集團位在台中七期的據點搜索。

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  • 浩天執行副總裁張峻豪（紅衣者），訊後被限制出境、出海及住居。（記者錢利忠攝）

    浩天執行副總裁張峻豪（紅衣者），訊後被限制出境、出海及住居。（記者錢利忠攝）

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