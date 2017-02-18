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司法院推有感司改 朝堅守人權保障等7大方向改革

2017-02-18  16:23

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應緊接而來的總統府司法改革國是會議籌備委員會，司法院今天下午提出改革方案，將朝堅守人權保障價值、確保司法正義實現、建構弱勢友善審判程序、合理減輕法官工作負荷，提高審判品質、建構更有效能的審判程序、推動透明的司法，以及加強司法與社會的對話等7大方向進行改革。

司法院表示，針對堅守人權保障價值部分，有關被告人權保障方面，為完備偵查中的羈押審查程序，使被告及其辯護人有效行使防禦權，司法院已研議完成刑事訴訟法修正草案，並送行政院會銜。

草案規定偵查中檢察官聲請羈押、延長羈押、再執行羈押被告而於法院審查時，將均採強制辯護制度，並擴大辯護人在偵查中的羈押閱卷權，使辯護人在偵查中的羈押審查程序也能獲取相關資訊，增進強制辯護功能。

針對犯罪被害人訴訟權保障方面，為提升犯罪被害人在訴訟程序中的地位，已邀集審、檢、辯、學及相關團體舉辦公聽會，對於提升被害人「知的權利」凝聚高度共識。司法院除了對犯保協會扶助人，及案件繫屬中的被害人進行問卷調查之外，也將研修刑事訴訟法，建構符合國情及文化的被害人訴訟參與制度。

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  • 司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

    司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

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