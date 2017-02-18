司改國是會議改革氛圍發酵！司法院下午公布「有感司改」

司法院長許宗力。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-18 13:21

〔記者錢利忠／台北報導〕總統府司法改革國是會議籌備委員會，昨日正式公布101位分組會議委員名單，委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選及16位籌備委員所組成；在司改國是會議開始前，法務部已於前天公布檢察體系自我改革的規劃；司法院今天下午也將提出符合人民需求且務實的改革方案與措施。

為迎接司改國是會議的挑戰，法院及檢察署都已做好準備，法務部長邱太三前天（16日）會同檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛搶先宣示，公布檢察體系自我改革的三大方向，分別是「提高起訴門檻，強化團隊辦案」、「組成人民檢察審查會」，以及「強化檢察官個案評鑑制度」等。

司法院也不落人後，今天下午2點半將召開記者會，宣布將推動「立即可行的有感司改」，提出不必提到國是會議討論，立即可執行並符合人民需求，且務實的改革方案與措施。

針對司法院長許宗力先前因舉薦高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝及林實芳等5人擔任司改國是會議律師代表，一度遭法官批評成員多來自民間司改會或與司改會理念相近，質疑名單黑箱作業；許宗力前天傍晚6點多，曾在法官論壇上以「鄉民」身分發表「寫在司改國是會議前夕」文章，透露箇中秘辛。