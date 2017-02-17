友力名下136輛遊覽車車牌吊銷 監理站送出處分書

2017-02-17 17:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道5號日前發生重大車禍釀33死悲劇，交通部公路總局新竹監理所完成行政調查，今天已吊銷靠行在友力通運有限公司的136輛車牌牌照，並送出處分書。友力業者對此尚未有進一步回應。

友力通運有限公司設在桃園市，屬新竹區監理所管轄，監理所人員說，事發後就派員到友力通運蒐證，16日已完成行政調查。經查核後，監理所桃園監理站已吊銷登記在友力通運有限公司名下的136輛遊覽車牌照，包括停駛的13輛車，以及3輛友力通運有限公司自有的車輛。

依據公路總局的資料，友力通運有限公司可能被處以最嚴厲處分，面臨停業危機，桃園市遊覽車同業公會成員幫忙抱不平，他們說，友力通運有限公司停業，其他靠行的遊覽車司機無法出車，生計立即受到影響。

他們強調，蝶戀花的遊覽車只是靠行在友力通運有限公司，車輛與司機的管理，都是由蝶戀花自行負責，如今發生重大車禍，大家都覺得很遺憾，但友力通運有限公司卻得面臨如此嚴厲的處分，並不公平。