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包租公狂砍妻子至少16刀 檢建請從重量刑

2017-02-17  19:59

［記者黃捷／台北報導］台北市內湖「川普碧湖」電梯華廈去年發生夫殺妻、再自戕命案，丈夫李煉振送醫撿回一命，妻子顏卉妤傷重不治。檢察官勘驗大體及法醫解剖報告，赫見顏女全身竟有16道刀傷，不僅氣管、兩側頸動脈都被割斷，頸椎骨上也有刀痕，可見下手之兇殘，今依家暴殺人罪起訴李男，並建請法官從重量刑。

起訴指出，李男、顏女感情不睦，經常起口角，還曾互毆提告傷害，去年11月15日凌晨2時許，夫妻倆酒後再度爭吵，李男一氣之下，竟持陶瓷水果刀，朝顏女身上狂砍，再朝自己胸口猛刺自戕。

鄰居聽到顏女淒厲求救聲立刻報警，住同棟的李男哥哥也從後門陽台爬進查看，赫見夫妻倆均倒在血泊中，嚇得趕緊開門，讓警消進入救人，李男急救後撿回一命，顏女卻傷重不治。

李男出院後，士林地檢署訊後聲請羈押，士林地方法院認為李男掛著尿袋出庭，不太可能逃亡，且無共犯可串供，一度裁定無保請回，檢方提以李男供詞避重就輕、明顯矛盾為由提抗告，獲高等法院發回，士林地院才更裁，依殺人重罪羈押。

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  • 台北市內湖「川普碧湖」電梯華廈去年發生夫殺妻、再自戕命案。（資料照，記者陳恩惠攝）

    台北市內湖「川普碧湖」電梯華廈去年發生夫殺妻、再自戕命案。（資料照，記者陳恩惠攝）

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