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周比蒼「人為財死」論 網友酸：了不起，超狂

蝶戀花創辦人周比蒼今日召開記者會，脫口而出「人為財死，鳥為食亡，自古以然」，令現場一片譁然。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車33死，蝶戀花創辦人周比蒼今日召開記者會，態度頗為強硬，甚至脫口而出「人為財死，鳥為食亡，自古以然」，不但令現場一片譁然，網友也紛紛痛批此番言論。

蝶戀花實際負責人周比蒼在記者會上稱，在春節期間給付雙薪，原本1天1800元變成3600元，但並未正面回覆司機有無過勞工作，強調事故與司機連上15天班無關，甚至脫口而出「人為財死，鳥為食亡，自古以然」，讓死者家屬不滿稱為什麼會講出這種話。

此番「人為財死」言論也讓網友直呼超扯，「了不起，超狂」、「翻譯：有給錢，叫你超時工作是剛好而已」、「說出慣老闆的心聲，超狂」、「難道付了工錢，命就賣給老闆了嗎」、「道歉記者會結果得罪更多人，不簡單」、「賺是你在賺，死是別人死」。

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