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遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時

2017-02-17  00:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年各式奇特毒品在台灣各地流通，不少吸毒者會帶到旅宿地點吸食，墾丁地區7日便發一件離奇「中毒」案件，一對母子入住民宿時，好奇拿起冰箱內前一天房客果凍食用，大人竟昏睡5小時，孩子昏睡22小時送醫，懷疑是「毒品果凍」，所幸沒有釀成意外，恆春警方已經循線調查，醫院提醒，「墾丁音樂季將至，來路不明食物，千萬不可輕易食用。」

「幸好只吃了兩個，否則後果難以想像！」恆春旅遊醫院副院長陳明智說，這對母子當天下午2時許到醫院掛急診時，30幾歲的媽媽兩眼模糊、全身無力想睡，4歲孩子則是昏睡不醒，一旁家人焦急希望了解病況，不明白吃了「果凍」怎麼會這樣。

院方當時診斷發現兩人生命徵象穩定，在急診室觀察至晚間約7時，這位媽媽終於恢復精神，孩子則到隔天中午才甦醒，這家人向院方表示，中午入住墾丁一家民宿時，發現冰箱內有疑似前一晚房客留下的3顆「果凍」，孩子嘴饞吃了2顆，媽媽也跟著吃了1顆，沒想到就開始昏睡。

陳明智指出，這3顆果凍疑似含有高劑量的鎮定或安眠藥物，所幸當時冰箱內僅剩3顆，否則孩子如果食用過度，小小身軀恐受不了高劑量的藥物，會呼吸抑制、昏迷甚至死亡，提醒民眾出門旅遊時，勿食用來路不明的食物。

恆春警方指出，這對母子的狀況，疑似食用到混入果凍內的綜合型毒品，與W hotel混用毒品暴斃案情況相似，尤其沒有吸食毒品經驗者，輕微劑量就可能引發昏睡或極度亢奮等失控情況。

墾丁春天音樂季一個多月後即將到來，警方除循線追查「果凍」來源，也呼籲旅宿業者針對特殊房客提高警覺，民眾到訪旅遊時，切勿因為同儕氣氛輕易嘗試毒品，以免觸法還可能枉送性命。

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  • 母子遊客吃下3顆果凍後，一度昏睡送恆春旅遊醫院急診。（記者蔡宗憲攝）

    母子遊客吃下3顆果凍後，一度昏睡送恆春旅遊醫院急診。（記者蔡宗憲攝）

  • 母子遊客吃下3顆果凍後一度躺在急診室昏睡不醒。（記者蔡宗憲翻攝）

    母子遊客吃下3顆果凍後一度躺在急診室昏睡不醒。（記者蔡宗憲翻攝）

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