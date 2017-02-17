遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時
2017-02-17 00:30
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年各式奇特毒品在台灣各地流通，不少吸毒者會帶到旅宿地點吸食，墾丁地區7日便發一件離奇「中毒」案件，一對母子入住民宿時，好奇拿起冰箱內前一天房客果凍食用，大人竟昏睡5小時，孩子昏睡22小時送醫，懷疑是「毒品果凍」，所幸沒有釀成意外，恆春警方已經循線調查，醫院提醒，「墾丁音樂季將至，來路不明食物，千萬不可輕易食用。」
「幸好只吃了兩個，否則後果難以想像！」恆春旅遊醫院副院長陳明智說，這對母子當天下午2時許到醫院掛急診時，30幾歲的媽媽兩眼模糊、全身無力想睡，4歲孩子則是昏睡不醒，一旁家人焦急希望了解病況，不明白吃了「果凍」怎麼會這樣。
院方當時診斷發現兩人生命徵象穩定，在急診室觀察至晚間約7時，這位媽媽終於恢復精神，孩子則到隔天中午才甦醒，這家人向院方表示，中午入住墾丁一家民宿時，發現冰箱內有疑似前一晚房客留下的3顆「果凍」，孩子嘴饞吃了2顆，媽媽也跟著吃了1顆，沒想到就開始昏睡。
陳明智指出，這3顆果凍疑似含有高劑量的鎮定或安眠藥物，所幸當時冰箱內僅剩3顆，否則孩子如果食用過度，小小身軀恐受不了高劑量的藥物，會呼吸抑制、昏迷甚至死亡，提醒民眾出門旅遊時，勿食用來路不明的食物。
恆春警方指出，這對母子的狀況，疑似食用到混入果凍內的綜合型毒品，與W hotel混用毒品暴斃案情況相似，尤其沒有吸食毒品經驗者，輕微劑量就可能引發昏睡或極度亢奮等失控情況。
墾丁春天音樂季一個多月後即將到來，警方除循線追查「果凍」來源，也呼籲旅宿業者針對特殊房客提高警覺，民眾到訪旅遊時，切勿因為同儕氣氛輕易嘗試毒品，以免觸法還可能枉送性命。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 陌生女子一句話震撼到他 失業父親打消跳河念頭
- 草屯農會賄選案 會代候選人、樁腳交保
- 遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時
- 毒窟被搗 3屁孩槍擊派出所
- 混血男改槍持毒被搜裝聽嘸 遭警識破台語嘛也通
網友回應
熱門新聞
- 汪笨湖與曹長青最後通話 說出一生最大遺憾
- 全家環遊世界啟程！浩子爽等女兒問這句
- 同業抱屈：蝶戀花壓榨司機省成本
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 八里輕軌計畫檢討中 今年送可行性評估
- 林口5萬噸配水池 啟用
- 謝金晶印尼獻唱 拍賣豬哥亮簽名T
- （影音）邵雨薇閃照影中人是誰 吳慷仁這樣說
- 印度創紀錄 單箭發射104顆衛星
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療
- 反擊川普 墨西哥擬抵制美玉米進口
- 自由廣場》當香港與台灣對望...
- 軟骨師女星演「貞子」 驚悚《七夜怪譚》嚇破膽
- 違法製售枇杷膏 慶餘堂負責人罰25萬
- 查緝公益彩券人頭戶 財部：2759人銷售資格遭吊銷
- 黃復興急轉彎︰免另繳百人連署書
- 〈孟菲斯男網賽〉盧彥勳惜敗地主小將 喊好冤
- 北韓有3毒 毒筆、毒槍、毒膠囊
- 巴格達又傳汽車炸彈攻擊 至少48死
- 一片光禿禿 綠色環境學習營區破相
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 可惡！竹縣湖口郊區 遭人丟棄數百隻死雞
- 中國男到餐廳點1隻現宰雞 卻吃出10隻雞爪...
- 日媒曾申請獄中訪扁 遭黃世銘「施壓」要求撤件
- 福伯駕機險撞百人客機 飛行執照恐吊銷
- 經典賽大四喜差1人 火哥看得開
- 建和國小地圖水池整修 3月亮相
- 百歲老松遭毒死 居民辦追悼會
- 陽明山賞櫻 盛開期可望提前
- 比起爸爸 伊能靜女兒更像「他」
- 色誘、暗殺 北韓女特務惡名響
- 自由廣場》「天穿日」看「薩米日」
- 陳建仁︰年改若成功 其他改革一定行
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 六家國小繪本創作 變身鄉土教材
- 修杰楷合體凱蒂貓 要讓咘咘羨慕
- 黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味
- 露奶照遭指賣成人產品 辣模臉太情色屢碰壁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊墾丁疑誤食「毒品果凍」 小遊客昏睡22小時
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分