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桃監理站：遊覽車出廠要查驗底盤進口文件

2017-02-15  22:06

［記者謝武雄／桃園報導］蝶戀花旅行社賞櫻團造成33死重大車禍，司機康育薰的姐姐康麗玲砲火猛轟車子是報廢拼裝車，蝶戀花根本是草菅人命；對此，桃園監理站長周景朗表示，不可能有這樣情形，雖然國內遊覽車大都是進口底盤、然後國內車廠打造車體，但所有遊覽車都要經過交通部車輛安全審驗中心（車安中心）檢驗，此外，車安中心還要查看底盤進口文件，報廢拼裝車不可能有這樣文件。

周景朗說，車安中心必須查驗遊覽車底盤進口文件，檢驗車體是否符合相關安全規定，車內裝潢材料是否使用防焰材料，逃生門、擊破器、滅火器是否完整，最後才發給檢驗合格證明，新車領牌時，監理單位會根據出廠數據逐一檢驗是否符合規定。

而車輛領牌後，5年內新車為每年驗車1次，5到10年每年2次，10年以上每年10次，檢驗的重點除煞車、排氣等例行項目，車輛外觀、內裝是否有變更，都是檢查重點。

周景朗表示，自小客車定檢，只要在規定檢驗日期前後1個月完成定檢即可，但遊覽車必須在規定日期前1個月內完成定檢，逾期就會開罰，政府對於遊覽車管理非常嚴格。

他說，國內的遊覽車大都是進口底盤，在國內車廠打造車體，此次，出事的遊覽車使用VOLVO車體，VOLVO原廠技師前天到現場查看，發現車子保險桿都還很完整，車子安全結構並沒有大太問題。

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  • 蝶戀花旅行社賞櫻團造成33死重大車禍。圖為出事的遊覽車殘骸。（資料照，記者曾健銘攝）

    蝶戀花旅行社賞櫻團造成33死重大車禍。圖為出事的遊覽車殘骸。（資料照，記者曾健銘攝）

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