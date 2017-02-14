快訊明華園愛的波麗路台中登場
不只司機沒勞保 導遊也沒職災保險...
2017-02-14 15:19
國道五號翻車事故，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損，駕駛與導遊都不幸罹難。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆造成33死，勞動部初步清查發現，駕駛已從勞保退保，目前沒有查到加保資料，恐怕連勞保的死亡給付都領不到，另外導遊雖有領勞保老年給付，但沒為其投職災保險。
根據《蘋果日報》報導，勞動部次長郭國文表示，司機自去年3月23日退保後，就沒有加保紀錄，導遊因已領取勞保老年給付，依規定不可以再保勞工保險及就業保險，但也沒替其申報職業災害保險；雖然遊覽車駕駛與導遊的雇傭關係還待確認，但依照過去經驗，很多是「靠行」，算是承攬關係，若兩人是受僱性質，依法僱主必須為其投保勞保及職災保險等。
勞工保險局表示，罹難康姓駕駛如果事故前剛好重新繳費加保，要3天後才能確認資料；意外身亡的駕駛若有勞保，家屬除了可領取喪葬津貼，由於當事人正執行職務，不論保險年資，按其平均月投保薪資發給40個月遺屬津貼；遺屬符合一定條件可請領遺屬年金。
如果駕駛未投保勞保，就是國民年金保險被保險人，家屬可領取喪葬津貼，若符合資格，如配偶年滿55歲且婚姻關係存續1年以上、扶養的子女為「未成年」或「無謀生能力」或「25歲以下在學且每月工作收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額」者，可請領遺屬年金。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 遊覽車翻覆32死 北市發救助金傷者5千、死者2萬
- 友力：人車都是蝶戀花管理 撤照不公平
- 惡男召妓亮刀性侵還勒索 高院重判9年8月
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 自由開講》勿用舊經驗看新課綱，回應謝國清先生
- 不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！
- 新台幣狂飆1.62角 創21個月新高
- 副縣長人選 一波三折
- 4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚
- 恭喜！周董湊好字 昆凌挺肚曬比基尼
- 雞年誰先嫁？楊謹華可望結婚 安以軒蕭亞軒防小三
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 社民黨拿下新總統 聲勢直逼梅克爾
- 降雨量少 復興區偏校恐缺水
- 募二手玩具 屏市物流中心開張
- 照片暴露國安情資？ 白宮發言人急滅火
- 南山問鼎2連霸 罰球「準星」是隱憂
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- Playboy強調裸露正常 總監：不登裸照是錯誤
- 竹北六家國小繪本創作 成最佳鄉土教材
- 管碧玲：儘管中國干擾 台採穩健外交
- 運動畫刋泳裝封面 女網威后再秀身材
- 保存南勢溪湧泉洗衣文化 台中市府打造生態河
- 痛失Xcerra代理權 蔚華科跌停
- 無法懷孕生子 小嫻：好長一段時間都否定自己
- 嘉市眷博用地荒廢 垃圾沒清
- 客戶需求大於產能 友達砸百億元擴充8.5代線產能
- 艾瑪華森小露酥胸 紅毯完勝奪大賞
- 歐洲大選年 法德荷義變數多
- 司改國是會議 不談廢死不談赦扁
- 山區易崩坍 專家︰地質脆弱
- 2017台北書展閉幕 明年主題國以色列
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 補足市區軌道路網缺口 4綠委推高雄第3條捷運
- 遊覽車慘重傷亡外媒關注 BBC：台灣安全標準需改進
- 《男子漢》傷疤難復原 王寶強PO照驚網友
- 摘蔥做蔥餅 交長推生態國旅
- 市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」
- 姑娘訴心事被聽到 賴和作品留下巷弄燈會盛況
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不只司機沒勞保 導遊也沒職災保險...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分