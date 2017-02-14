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不只司機沒勞保 導遊也沒職災保險...

國道五號翻車事故，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損，駕駛與導遊都不幸罹難。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆造成33死，勞動部初步清查發現，駕駛已從勞保退保，目前沒有查到加保資料，恐怕連勞保的死亡給付都領不到，另外導遊雖有領勞保老年給付，但沒為其投職災保險。

根據《蘋果日報》報導，勞動部次長郭國文表示，司機自去年3月23日退保後，就沒有加保紀錄，導遊因已領取勞保老年給付，依規定不可以再保勞工保險及就業保險，但也沒替其申報職業災害保險；雖然遊覽車駕駛與導遊的雇傭關係還待確認，但依照過去經驗，很多是「靠行」，算是承攬關係，若兩人是受僱性質，依法僱主必須為其投保勞保及職災保險等。

勞工保險局表示，罹難康姓駕駛如果事故前剛好重新繳費加保，要3天後才能確認資料；意外身亡的駕駛若有勞保，家屬除了可領取喪葬津貼，由於當事人正執行職務，不論保險年資，按其平均月投保薪資發給40個月遺屬津貼；遺屬符合一定條件可請領遺屬年金。

如果駕駛未投保勞保，就是國民年金保險被保險人，家屬可領取喪葬津貼，若符合資格，如配偶年滿55歲且婚姻關係存續1年以上、扶養的子女為「未成年」或「無謀生能力」或「25歲以下在學且每月工作收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額」者，可請領遺屬年金。

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