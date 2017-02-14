2年多前監院報告 點出大客車駕駛、組裝車問題
〔記者林良昇／台北報導〕國道5接國道3南下匝道昨晚發生遊覽車嚴重車禍，已造成33人死亡，是30年來最嚴重的遊覽車事故，監察院近年來針對多起遊覽車事故進行調查，在2014年更提出年度專案調查報告，報告中除指出，大客車駕駛員呈現平均年齡偏高、收入不佳等情事，更點出國內多採用「底盤架裝車體」模式，歷來大客車重大事故多有車體分解情況，致車身打造廠架裝技術及車身結構強度安全性備受質疑。
歷年遊覽車事故不斷，造成嚴重傷亡，監察院針對多起遊覽車事故提出調查報告並進行糾正，並於2014年7月提出「大客車安全管理機制總檢討專案調查研究」的年度專案報告，提出7點結論與建議給主管機關。
監院報告指出，據警政署統計2003年至2013年底，大客車其肇事原因，駕駛人因素占98.61％，據交通部統計2004年至2013年208件乙類以上大客車重大災害緊急交通事故資料，事故原因以駕駛人為因素（約77.88％）為主，其次為車輛因素（約9.62％）。
而據交通部，2008年「遊覽車營運狀況調查報告」，遊覽車駕駛員認為會造成遊覽車發生事故首要原因為「駕駛員經驗不足」，其次為「對行駛路況不熟」、「駕駛員精神狀態不佳」，而「在山區道路以高速行駛」、「道路標示不清」、「煞車失靈」、「車齡過於老舊」及「改裝車體結構」等，亦是駕駛員認為會造成遊覽車發生事故原因。
監院報告也說，據交通部2012年11月遊覽車營運狀況調查報告，平均每輛遊覽車配屬固定駕駛員以1人最普遍，遊覽車駕駛員平均年齡由2005年底的44.2歲逐年增加至2011年底的48.8歲，平均每月本（底）薪所得為2.29萬元，平均每月獎金及額外收入所得為1.46萬元，遊覽車駕駛員呈現平均年齡偏高、收入不佳等情事。
監院報告指出，國內多採用「底盤架裝車體」模式，由國內車身打造廠使用進口或國內組裝之底盤進行車體架裝，車體打造廠絕大部分是小資本經營，規模不大，而截至2012年12月底止，大客車為底盤架裝車體者占88.7％，為國內大客車產業長期以來特殊現象，車身打造廠架裝技術及車身結構強度安全性備受民眾質疑。
此外，監院報告也認為，公路總局雖對於易肇事路段的道路特性與環境因素，應檢視並訂定車速上限、道路安全防護設施及駕駛人應變等相關機制，並考量規範車輛性能及安全必要配備，以保障人車安全。
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