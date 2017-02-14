遊覽車翻覆事故 保險理賠估逾2.1億元
2017-02-14 11:49
〔記者廖千瑩／台北報導〕國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆事故，金管會保險局及各保險公司已啟動緊急應變機制、進行快速理賠，初步估計，此次事故包括旅行社責任險、強制車險及壽險理賠金額，合計超過新台幣2.1億元。
金管會保險局指出，此次遊覽車事故，已經要求保險公司協助並儘速理賠，除了保戶相關壽險保障外，每位傷亡乘客都還有強制車險每人身故保額200萬元、旅行社責任險法定保額每人200萬元，及遊覽車乘客責任保險。
國泰人壽指出，車內44位傷亡乘客中，有16位是其保戶，13位不幸罹難、3位受傷，其中一位保戶同時是國壽及國泰產險戶，相關壽險、意外險及醫賠保障，初估理賠金額2400萬元。
新壽則指出，已知約有19位傷亡乘客是新壽保戶，其中有13位不幸罹難，理賠金額約1500萬元，傷者為6人，總投保金額2000萬，將會以最速件處理優先給付理賠金。
中國人壽指出，，已知乘客名單中有6位為中壽保戶，此外，還有一位疑似保戶身份正在比對，確認保戶名單中，包含壽險、醫療險及意外險合計投保金額約新台幣400萬元；全球人壽也表示，目前是5位亡者為全球人壽保戶，理賠金額合計450萬。
富邦人壽有11位保戶在此事故中不幸身故、7位受傷，初估理賠金額2000萬元。至於南山人壽也有9位保戶不幸罹難、5名保戶受傷，初估保險金額1400萬元。
遠雄人壽已成立緊急關懷應變小組，並由保戶服務部、理賠部及業務主動進行傷亡保戶名單清查。經查證，截至目前罹難者中有6位為遠雄人壽保戶，1位傷重緊急送往北醫附設醫院救治中，理賠金額約400萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 制伏全聯菜刀匪 3勇士婉謝表揚
- 新北凌晨火警 6人嗆傷毀33部機車
- 遊覽車事故 萬芳醫院4傷者2名死亡2人搶救中
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
- H7N9禽流感攻陷中國廣州 活禽交易暫停13天
- 山區易崩坍 專家︰地質脆弱
- 網球》情人節轉換心情 謝淑薇公開放閃
- 惡劣！嘉義東石發現20餘袋棄置死鴨
- 吳敦義訪竹市 搶攻眷村票源
- H5N6連環爆 病毒與中國同株會傳人
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- Uber洩外遇 法男提告求償15億
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- 大王打出身價 盼圓旅外夢
- 遊覽車就在家旁翻覆！六月心疼發文悼念
- 難忘的寒假作業…這對姊妹單車環島成功
- 自由廣場》川習通話 美國導演
- （雲林）甜蜜蜜 燈會上演求婚記
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 立院將開議 時力籲公投法、促轉條例快審議
- 沒家教！網友直擊無禮遊客 在日本用雪球砸民宅
- 中市社會局將選出12位最有貢獻志工 製成月曆
- 服役4至10年 享就學就業服務
- 台東農漁會改選傳賄 1票喊出5000元
- 〈植物大觀園〉行道樹 都市綠巨人
- NBA》100種變傷兵的方式 他這款超獵奇（影音）
- （獨家）希臘之旅成憾 Lara母喪後單飛澳洲療傷
- 日本「吳市」想邀台灣「吳氏」 暢遊軍港
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 【極短篇】 林新惠／減
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 淡江、安捷產學合作 首創保證就業飛官訓練班
- 生田斗真甜蜜半同居 冷到不避嫌黏TT
- 蝶戀花駕駛未加勞保 恐無死亡給付
- 嘉義清晨僅11.2度 週五前各地可望好天氣
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- MLB》為齊默曼找備胎 國民1年約簽左打砲
- 外勞刺青想耍威 嚴重感染發燒發炎
- 電鍍三區 彰濱工業區︰規劃中
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊覽車翻覆事故 保險理賠估逾2.1億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分