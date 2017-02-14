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遊覽車翻覆事故 保險理賠估逾2.1億元

2017-02-14  11:49

〔記者廖千瑩／台北報導〕國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆事故，金管會保險局及各保險公司已啟動緊急應變機制、進行快速理賠，初步估計，此次事故包括旅行社責任險、強制車險及壽險理賠金額，合計超過新台幣2.1億元。

金管會保險局指出，此次遊覽車事故，已經要求保險公司協助並儘速理賠，除了保戶相關壽險保障外，每位傷亡乘客都還有強制車險每人身故保額200萬元、旅行社責任險法定保額每人200萬元，及遊覽車乘客責任保險。

國泰人壽指出，車內44位傷亡乘客中，有16位是其保戶，13位不幸罹難、3位受傷，其中一位保戶同時是國壽及國泰產險戶，相關壽險、意外險及醫賠保障，初估理賠金額2400萬元。

新壽則指出，已知約有19位傷亡乘客是新壽保戶，其中有13位不幸罹難，理賠金額約1500萬元，傷者為6人，總投保金額2000萬，將會以最速件處理優先給付理賠金。

中國人壽指出，，已知乘客名單中有6位為中壽保戶，此外，還有一位疑似保戶身份正在比對，確認保戶名單中，包含壽險、醫療險及意外險合計投保金額約新台幣400萬元；全球人壽也表示，目前是5位亡者為全球人壽保戶，理賠金額合計450萬。

富邦人壽有11位保戶在此事故中不幸身故、7位受傷，初估理賠金額2000萬元。至於南山人壽也有9位保戶不幸罹難、5名保戶受傷，初估保險金額1400萬元。

遠雄人壽已成立緊急關懷應變小組，並由保戶服務部、理賠部及業務主動進行傷亡保戶名單清查。經查證，截至目前罹難者中有6位為遠雄人壽保戶，1位傷重緊急送往北醫附設醫院救治中，理賠金額約400萬元。

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  • 國道遊覽車翻覆。金管會保險局及各保險公司已啟動緊急應變機制、進行快速理賠，初步估計，此次事故包括旅行社責任險、強制車險及壽險理賠金額，合計超過新台幣2.1億元。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆。金管會保險局及各保險公司已啟動緊急應變機制、進行快速理賠，初步估計，此次事故包括旅行社責任險、強制車險及壽險理賠金額，合計超過新台幣2.1億元。（記者羅沛德攝）

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標題：遊覽車翻覆事故 保險理賠估逾2.1億元


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