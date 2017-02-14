| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

天亮了...遊覽車殘骸超驚悚 家屬陸續趕抵警局

遊覽車殘骸已拖至交通部國道高速公路局木柵工務段，等待鑑識人員採證。（記者陳薏云攝）

2017-02-14  07:29

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，全車44人昨天從武陵農場賞花後北返，從國道5號轉國道3號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂整個被砸毀掀開，共造成32死12傷，目前遊覽車殘骸已拖至交通部國道高速公路局木柵工務段，車體殘破不堪，相當驚悚，清晨7時許，家屬陸續趕抵到國道警察局第九大隊木柵分隊製作筆錄。

國道警方指出，已分析遊覽車上的記錄器，確認當時車速60餘公里，超速該路段限速20公里。而殘破的遊覽車也被拖回安置，等待鑑識人員前往採證，死傷者的遺物也於今凌晨分裝袋回木柵分隊，等待家屬前來領取，今晨7時許，已有家屬前來領取，家屬低面對媒體頭不語，只希望趕快走完程序。

廣告
  • 遊覽車殘骸車頂整個被掀開，與車體一分為二。（記者陳薏云攝）

    遊覽車殘骸車頂整個被掀開，與車體一分為二。（記者陳薏云攝）

  • 遊覽車殘骸車頂整個被掀開，與車體一分為二。（記者陳薏云攝）

    遊覽車殘骸車頂整個被掀開，與車體一分為二。（記者陳薏云攝）

  • 已有家屬趕抵國道警察局第九大隊木柵分隊領取親友行李。（記者陳薏云攝）

    已有家屬趕抵國道警察局第九大隊木柵分隊領取親友行李。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：天亮了...遊覽車殘骸超驚悚 家屬陸續趕抵警局


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.