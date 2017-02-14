天亮了...遊覽車殘骸超驚悚 家屬陸續趕抵警局

遊覽車殘骸已拖至交通部國道高速公路局木柵工務段，等待鑑識人員採證。（記者陳薏云攝）

2017-02-14 07:29

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，全車44人昨天從武陵農場賞花後北返，從國道5號轉國道3號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂整個被砸毀掀開，共造成32死12傷，目前遊覽車殘骸已拖至交通部國道高速公路局木柵工務段，車體殘破不堪，相當驚悚，清晨7時許，家屬陸續趕抵到國道警察局第九大隊木柵分隊製作筆錄。

國道警方指出，已分析遊覽車上的記錄器，確認當時車速60餘公里，超速該路段限速20公里。而殘破的遊覽車也被拖回安置，等待鑑識人員前往採證，死傷者的遺物也於今凌晨分裝袋回木柵分隊，等待家屬前來領取，今晨7時許，已有家屬前來領取，家屬低面對媒體頭不語，只希望趕快走完程序。