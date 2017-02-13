國五翻車意外 遊覽車所屬友力通運不願受訪

2017-02-13 23:25

〔記者邱奕統／桃園報導〕國道五號遊覽車翻覆，遊覽車所屬的友力通運有限公司位在桃園市正康一街上，在桃園夜市巷弄內，晚間記者實際走訪，公司內只剩2名女子，其中1人出來應門，稱黃姓老闆不在，不清楚翻覆的遊覽車是不是公司所屬，婉拒採訪。