疑似耕耘機暴衝 男子反被重壓命危
2017-02-12 11:18
李姓男子整田卻被耕耘機壓落水田裡命危。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣湖口鄉民生街、楊湖路交叉口，光復圳旁1處水田今早驚傳耕耘機壓傷人意外。
1名60歲李姓男子，幫地主整田準備春耕，已經完工。今天早上他把超過100公斤重的耕耘機開上農田上方的堤防道路，正打算要開往他處，疑似耕耘機故障，他修理後再次啟動卻發生暴衝。
附近范姓居民說，李男為了拉住耕耘機，不料卻連機帶人被拖下水田且遭耕耘機重壓到胸腹部。湖口消防分隊獲報到場搶救時他已無呼吸、心跳，經送醫搶救中。確實事發原因還待警方進一步調查。
翻落的耕耘機疑似暴衝釀禍。（記者黃美珠攝）
目擊者說，李男被耕耘機拖下田壓在水田裡，被救起時已經搶救中。（記者黃美珠攝）
堤防道路上明顯留有耕耘機停放過的泥印，但是消防、員警獲報到場，耕耘機已經衝落7-8公尺外的路下水田內。（記者黃美珠攝）
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