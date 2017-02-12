疑似耕耘機暴衝 男子反被重壓命危

李姓男子整田卻被耕耘機壓落水田裡命危。（記者黃美珠攝）

2017-02-12 11:18

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣湖口鄉民生街、楊湖路交叉口，光復圳旁1處水田今早驚傳耕耘機壓傷人意外。

1名60歲李姓男子，幫地主整田準備春耕，已經完工。今天早上他把超過100公斤重的耕耘機開上農田上方的堤防道路，正打算要開往他處，疑似耕耘機故障，他修理後再次啟動卻發生暴衝。

附近范姓居民說，李男為了拉住耕耘機，不料卻連機帶人被拖下水田且遭耕耘機重壓到胸腹部。湖口消防分隊獲報到場搶救時他已無呼吸、心跳，經送醫搶救中。確實事發原因還待警方進一步調查。

翻落的耕耘機疑似暴衝釀禍。（記者黃美珠攝）

目擊者說，李男被耕耘機拖下田壓在水田裡，被救起時已經搶救中。（記者黃美珠攝）