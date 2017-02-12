嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫

陳男被從天而降的抽水馬達擊中。（圖由民眾提供）

2017-02-12 10:48

〔記者鄭景議／台北報導〕今日早上7時30分許，一名年約40歲的陳姓男子，在參加2017渣打馬拉松行經麥帥二橋時，竟被一顆從天而降的抽水馬達擊中頭部，陳男當場呼痛倒地，附近民眾緊急通報消防人員到場，所幸陳男送醫後無大礙，北市府新工處也到場研究，「到底這抽水馬達是怎麼掉下來的」。

據了解，陳男當時行經彩虹河濱公園麥帥二橋下，上方的拖吊式抽水馬達竟直接落下，當場直擊陳男頭部；有目擊民眾表示，該抽水馬達擊中陳男頭部後，砸到地上發出「砰」的一聲，聲音十分大，當時附近的民眾及其他路跑跑者都嚇了一大跳，竟看到一顆抽水馬達，紛紛表示驚恐，民眾指出，這顆馬達恐怕有近10公斤重，砸到頭上沒出事真的是萬幸。

陳男在送醫後，頭頂縫了12針，下巴也縫了4針，目前意識清楚，沒有生命危險，但因傷處在頭部，需要暫時留院觀察休息。北市府新工處也到場，調查事發原因。