傳林全座車國道車禍 警澄清：是行政院公務車

2017-02-11 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）晚台灣燈會在雲林縣盛大舉行，吸引大批民眾，據傳行政院長林全參加完點燈儀式北返時，座車在國道發生擦撞，國道警察澄清是行政院公務車，非院長座車。

綜合媒體報導，總統蔡英文及行政院長林全今（11日）晚間7點半在雲林縣參加台灣燈會點燈儀式，隨後搭車準備北返，傳出行政院長的座車在國道發生擦撞車禍，造成1人受傷送醫。

國道四隊警察出面澄清，表示今天晚上6點半左右，在國道一號北上236公里處確實有行政院車隊與民眾自小客車發生擦撞，但並非院長的座車，只是一般公務車，雙方無人受傷，車禍原因仍待調查。