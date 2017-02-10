一張超商發票 逮到大賣場女竊賊

2017-02-10 16:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南一家大賣場今年初發生竊案，女竊嫌被發現後駕車逃逸，斗南派出所員警獲報到場蒐證，大賣場外路旁撿到一張超商發票，進一步調閱超商、路口監視器，逮到前科累累的顏姓女竊嫌，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

斗南分局1月2日晚上9點多接獲大賣場工作人員報案，指一名女子涉嫌在店內竊取多項商品，離去時門口感應器聲響，店員欲上前了解，女子見事跡敗露拔腿就跑，店員隨後追出女子已逃逸無蹤。

斗南派出所員警卓育秋、林于聖獲報到場，在大賣場四周蒐證，發現竊嫌逃逸時將贓物及作案用手提袋沿路丟棄，員警撿贓物過程在路上發現一張超商發票，研判可能是竊嫌所有。

員警進一步到開出發票的超商調閱監視器，畫面中一名女子所拿的手提代與女竊嫌一模一樣，進一步再調閱附近路口監視器，根據女子駕駛的車牌確定顏女身分。

員警清查顏女在大賣場內涉嫌竊取51項物品，有19元的髮束、39元修眉刀、護唇膏、護甲凝膠、車用雙面膠等琳瑯滿目。