行竊電纜線遭電死 毒蟲遭棄屍山區

2017-02-10 15:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市毒蟲陳志強被發現路倒在新北市三峽山區，警方過濾現場，赫現陳嫌遭同居彭姓女友與另名鄧姓同夥，到桃園復興鄉山區偷竊電纜線時遭電死，同夥急救無效，才將陳男載到新北市三峽山區棄屍，警方目前查獲良心不安主動報案的彭女到案，鎖定特定車輛，追緝到案中。

新北市消防局今天清晨5點14分獲報，在三峽區白雞停車場往紫微路方向，白雞路5.5K處，發現45歲的男子陳志強右手背約2%2度燒燙傷，左手背多處擦傷，肢體冰冷僵硬，疑似遭虐後丟棄路邊，鑑識人員到場列為刑案現場，交由警方處理。

但警方勘驗大體，發現陳某身上的外傷都很輕微，不至於致死，進一步勘驗，發現陳男左手背有針孔，也在附近草叢發現針筒，清查發現陳男為毒品人口，但追查彭女到案，赫見死者與眾人到桃園竊電，陳嫌遭電死後，被載來三峽山區棄屍，警方通知陳男胞弟指認確認身分，死因仍待進一步釐清。

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