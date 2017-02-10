寒流來勢洶洶 全台已23死5病危

2017-02-10 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲讓台灣急凍，昨日有23死病例、今日有5人病危疑似都與天氣寒冷有關，其中以新北市猝死人數最多，一共有9人去世。

據《蘋果日報》報導，新北市在昨日共有9名疑似因低溫猝死的民眾，多數都為70至80歲的老者，桃園市則有5人去世，皆是未到院前就已死亡，當中有1名正值壯年41歲，且無心臟血管病史的男性。另外台中則出現多位民眾皆因心血管疾病就醫，當中有幾位出現腦中風現象。

在昨日可能與低溫有關的23死之後，今晨全台共有5人似乎因寒冷而命危。在新北市三重區80歲男性、板橋70來歲女性，都在到院前沒有呼吸心跳；台北市則有位腦部具先天性疾病的8歲女童，送醫時已沒有呼吸脈搏，還有桃園與新竹都各傳出1起相關案例。