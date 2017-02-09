台啤總教練閻家驊涉運動簽賭 組頭身分曝光！

2017-02-09 17:35

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊涉及網路運動簽賭，昨天遭檢警搜索及約談，閻家驊的盛姓女友、組頭蔡政倫的蔡姓妻子，則以證人身分赴訊；檢警昨兵分6路搜索閻家驊、蔡政倫等人住處，並懷疑閻家驊疑利用盛女的帳戶進行簽注，但閻家驊應訊時否認涉賭，台北地檢署昨認定閻涉賭嫌疑重大，訊後諭令閻家驊50萬元交保；蔡政倫則遭拘提。

檢警獲報，閻家驊與組頭蔡政倫（40歲）互動密切，蔡政倫去年因涉網路簽賭，遭台北地院依賭博罪判刑3月確定；此案原是新北地檢署調查案件，檢警根據組頭的通聯記錄，循線查出閻家驊也涉及簽賭，此案因此移轉至北檢偵辦，檢警昨蒐證進度齊備後，首度發動搜索並約談閻家驊。

針對閻家驊涉賭一事，北檢僅證實閻家驊是被以賭博罪被告身分，諭令50萬元交保，至於閻家驊涉案情節，北檢表示：「偵查不公開。」

檢警調查，閻家驊前年擔任瓊斯盃中華隊領隊期間，疑似涉透過蔡政倫進行網路簽賭，涉簽注國、內外的職棒及職籃賽事，該簽賭網站可簽注NBA、MLB、中華職棒、日本及韓國職棒、經典賽、世界盃，以及美式足球、冰棍球等職業賽事。

檢警根據蔡政倫去年涉賭的刑事判決發現，自103年開始，蔡政倫即與綽號「小柯」的男子，參與「天下運動網」簽賭，並以國內外職業運動賽事的比賽結果為標的，廣邀不特定的賭客加入網站會員進行對賭，會員若簽中，可依簽注金額獲得賭盤賠率的彩金，若未簽中，則由蔡政倫收取95%賭資。

檢警為釐清閻家驊的金流，以及是否透過其盛姓女友人的帳戶進行簽注，昨一併約談盛女作證，另針對蔡政倫涉賭的金流部分，約談蔡政倫的蔡姓妻子釐清案情；2女昨訊後均獲請回；因閻家驊在籃壇執教，此案究竟有無其他球員涉賭，檢警還要釐清，全案擴大偵辦中。