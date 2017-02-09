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王光祿案審理庭直播 族人關注

2017-02-09  16:15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東海端鄉布農族獵人王光祿打獵侍母，涉嫌非法持有獵槍及違反野生動物保育法，被判刑3年6月定讞，最高檢提起非常上訴，最高法院審理庭今直播，王擔心老母驚慌，帶著母親北上開庭，部落族人關注案情發展；海端鄉長余忠義表示，王案演變至今，已成原漢間的對立，動保團體的一意孤行嚴重傷害原民狩獵文化，希望後續發展能有好結果，還給原住民傳統狩獵權。

「加油！加油！就差一步了， 我們相信！」為了不讓高齡近百歲老母憂心，王光祿今清晨5時就帶著母親和妻子搭火車北上開庭，親友無不給予最大的祝福，期盼這場為原住民獵人而戰的戰役能夠旗開得勝。十分關注王案發展的律師陳采邑在臉書PO文，強調原住民獵人的司法正義有多遠？其實就差一步而已，這一步是鼓起勇氣跨越原漢文化差異的障礙，她跨過去了，那你們呢？

余忠義則表示，案件演變至此，已非政府對原民住框上桎梏，而是漢族在迫害原住民，動保團體更是無視原住民的傳統文化。布農族自古以來都居住在中央山脈，不論是傳統領域或祖先的開墾地都在山林裡，「取之山林、用之山林」獵食幾隻野動有何不可。日治時代布農族獵人所使用的是30步槍，國民政府來台卻全部沒收，改成土製獵槍，致使獵人在裝填彈藥時，時會發生膛炸走火意外，導致手、眼、身體多處受傷，甚至死亡，這種情況在日治時代根本不曾發生，而且原住民是非常懂得保育的族群，應適度開放狩獵。

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  • 王光祿帶母親和妻子北上開庭，族人關注案件發展。（記者陳賢義攝）

    王光祿帶母親和妻子北上開庭，族人關注案件發展。（記者陳賢義攝）

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