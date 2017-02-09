快訊震撼新莊 賣翻了！
讓室友門外罰站30秒 男大生拘役20天或付2萬罰金
2017-02-09 13:19
［記者鄭淑婷／桃園報導］就讀桃園市某大學的黃姓男大生，一怒之下將室友反鎖在門外，害室友抱著洗衣籃罰站至少30秒，桃園地院法官認為黃男已妨害室友進出寢室的權利，審結依強制罪判處他拘役20天，如易科罰金，黃男得為此付出2萬元代價。
黃男於103年10月24日晚上6點多，與同系不同班的趙姓室友，因生活細故發生爭吵，他認為室友口氣太差、耿耿於懷，見室友到浴室洗衣服，竟反鎖房門，被要求開門還反酸，「你這麼厲害，不會用嘴巴開門嗎？」雙方僵持至少30秒，黃男才把門打開，因此被控告強制罪。
黃男辯稱，沒有堅持不讓室友進房，當時他正在氣頭上，不到幾秒鐘就把門打開了；室友則指控，洗完衣服發現被鎖在門外，他要求開門還遭黃男酸言酸語，罰站1分鐘黃男才開門。
另名室友出庭證稱，他在宿舍內目賭一切，黃、趙兩人因細故爭吵，他不想介入所以未出聲，直到趙男被鎖在門外，他才開口要黃男「幫他開門啦！」估計趙男被鎖在門外大約30秒，通常宿舍裡有人在，大家是不會鎖門的。
法官依據黃、趙兩人及證人的說詞，認為黃男確實是刻意鎖門，被要求開門時也未在第一時間打開，導致趙男在門外站了至少30秒，確實已妨害他人自由進出寢室的權利，審結依強制罪判處他拘役20天，如易科罰金以1天千元折算。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 獸父長期性侵小姊妹 鎖房門還「爬窗硬上」
- 接到「你的健保卡違規使用」電話 健保署：是詐騙
- 同事一起上班 結果後車撞前車人骨折
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 經典賽熱身賽／呂彥青今先發 過招澳洲5國手
- 花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
- 陽明山花季明登場 週六起交管
- 高雄馬拉松碰上放煙火 環團批讓選手吸毒氣
- 領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說
- 張忠謀若交棒 周刊：台積電市值恐蒸發4300億
- 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
- 《自由廣場》國健署不要規避責任
- 明德水庫供水吃緊 再43天見底
- 邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大
- 反川普擴大 新占領華爾街醞釀
- 太保花海節夯 春節吸客30萬人次
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 後龍慈雲宮 明攻炮城搶金幣
- 《自由廣場》「保防工作法制化」推動之重要性
- 中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
- 邱惠美改到咖啡店上班 名嘴酸：神隱還可發業配文？
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 鐵粉紅色炸彈炸偶像 李敏鎬貼心送花籃
- 烏龜又贏了！？小烏龜一動 草原大牛整群奔逃
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 內閣4新部長齊亮相 各自闡述理念是…
- 美國成衣零售業復甦 聚陽今年目標新增產線10％
- 元晶290W模組率先通過國家檢測 可望挹注今年營收
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％
- 袁詠儀結婚16周年 性感女神意外成亮點
- 大港花火秀最終場節目加碼 交響樂來助陣
- 崇佑1月營收達0.7億元 將成立台灣分公司擴大接單
- 參與式預算諮詢櫃檯 12公所啟用
- 捷運通球場 中職引頸20年成真
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：讓室友門外罰站30秒 男大生拘役20天或付2萬罰金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分