讓室友門外罰站30秒 男大生拘役20天或付2萬罰金

2017-02-09 13:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］就讀桃園市某大學的黃姓男大生，一怒之下將室友反鎖在門外，害室友抱著洗衣籃罰站至少30秒，桃園地院法官認為黃男已妨害室友進出寢室的權利，審結依強制罪判處他拘役20天，如易科罰金，黃男得為此付出2萬元代價。

黃男於103年10月24日晚上6點多，與同系不同班的趙姓室友，因生活細故發生爭吵，他認為室友口氣太差、耿耿於懷，見室友到浴室洗衣服，竟反鎖房門，被要求開門還反酸，「你這麼厲害，不會用嘴巴開門嗎？」雙方僵持至少30秒，黃男才把門打開，因此被控告強制罪。

黃男辯稱，沒有堅持不讓室友進房，當時他正在氣頭上，不到幾秒鐘就把門打開了；室友則指控，洗完衣服發現被鎖在門外，他要求開門還遭黃男酸言酸語，罰站1分鐘黃男才開門。

另名室友出庭證稱，他在宿舍內目賭一切，黃、趙兩人因細故爭吵，他不想介入所以未出聲，直到趙男被鎖在門外，他才開口要黃男「幫他開門啦！」估計趙男被鎖在門外大約30秒，通常宿舍裡有人在，大家是不會鎖門的。

法官依據黃、趙兩人及證人的說詞，認為黃男確實是刻意鎖門，被要求開門時也未在第一時間打開，導致趙男在門外站了至少30秒，確實已妨害他人自由進出寢室的權利，審結依強制罪判處他拘役20天，如易科罰金以1天千元折算。