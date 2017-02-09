| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

4歲女兒玩火燒毀屋 老爸亂放打火機吃官司

2017-02-09  12:42

［記者鄭淑婷／桃園報導］27歲高姓男子有抽菸習慣，卻將打火機亂放，年僅4歲的女兒好奇把玩，不慎引發火災，燒毀租屋處還差點波及鄰居，高男因此吃上公共危險罪，他坦承未妥善收納打火機且已賠償房東損失，桃園地檢署檢察官偵結予以緩起訴處分，緩起訴確定後須參加法治教育1場。

高男在桃園市八德區介壽路1段承租公寓4樓，去年3月7日下午1點多，4歲女兒拿起高男的打火機把玩引發火警，造成租屋處雙人床、冷氣機、瓦斯爐、電視機、壁畫、電扇、抽油煙機、衣櫃、椅子、辦公桌、飯桌、飲水機及裝潢全數燒毀，差點波及到樓上、下與隔壁棟鄰居。

警、消調查，火災確實是女童玩火引發，高男有抽菸習慣，未注意家中有幼童，隨意置放打火機釀禍，依公共危險罪將他移送法辦；高男坦承未妥善收納打火機，導致女兒隨手就可取得，他已賠償房東損失，檢方考量高男沒有前科且犯後坦承、表達悔悟，偵結予以緩起訴處分。

廣告
  • 高男未妥善收納打火機，導致4歲女兒玩火引發火警，檢方予以緩起訴處分。圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    高男未妥善收納打火機，導致4歲女兒玩火引發火警，檢方予以緩起訴處分。圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女童 打火機 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：4歲女兒玩火燒毀屋 老爸亂放打火機吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.