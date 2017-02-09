4歲女兒玩火燒毀屋 老爸亂放打火機吃官司

2017-02-09 12:42

［記者鄭淑婷／桃園報導］27歲高姓男子有抽菸習慣，卻將打火機亂放，年僅4歲的女兒好奇把玩，不慎引發火災，燒毀租屋處還差點波及鄰居，高男因此吃上公共危險罪，他坦承未妥善收納打火機且已賠償房東損失，桃園地檢署檢察官偵結予以緩起訴處分，緩起訴確定後須參加法治教育1場。

高男在桃園市八德區介壽路1段承租公寓4樓，去年3月7日下午1點多，4歲女兒拿起高男的打火機把玩引發火警，造成租屋處雙人床、冷氣機、瓦斯爐、電視機、壁畫、電扇、抽油煙機、衣櫃、椅子、辦公桌、飯桌、飲水機及裝潢全數燒毀，差點波及到樓上、下與隔壁棟鄰居。

警、消調查，火災確實是女童玩火引發，高男有抽菸習慣，未注意家中有幼童，隨意置放打火機釀禍，依公共危險罪將他移送法辦；高男坦承未妥善收納打火機，導致女兒隨手就可取得，他已賠償房東損失，檢方考量高男沒有前科且犯後坦承、表達悔悟，偵結予以緩起訴處分。