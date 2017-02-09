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最高法院為王光祿破例 首度網路直播開庭

王光祿今天將帶母親北上出庭。（資料照，記者陳賢義攝）

2017-02-09  08:19

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院有史以來，上午將首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，王光祿自稱為滿足高齡95歲母親吃山珍心願，持槍打獵保育類的台灣長鬃山羊、山羌孝敬母親，被依槍砲等罪判刑3年半定讞，住在台東的王光祿將帶母親北上到最高法院出庭。

司法院指出，網路直播將從上午9時30分開始，有意觀賞民眾可在司法院網站首頁的左上方，點入「王光祿案實況轉播」觀看開庭過程，或觀看FB網路直播。

另外，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod將以專家鑑定人身分出庭、台大法律系女教授王皇玉也將出庭擔任鑑定人，不過因為部分鑑定證人不願在直播時露臉，避免日後遭人截圖使用，因此直播時可能只聽得到開庭講話聲音，但看不到出庭人員的臉。

王光祿曾表示，「做為一個布農族男人，沒有獵槍會被部落村民取笑」、「希望把原住民傳統文化還給我們」。

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  • 上司法院官網可收看網路直播王光祿案開庭。（記者項程鎮攝）

    上司法院官網可收看網路直播王光祿案開庭。（記者項程鎮攝）

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