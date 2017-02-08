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母帶哥哥出門吃飯 熟睡病童疑夢遊墜樓

男童自大樓9樓陽台墜樓。（記者劉慶侯攝）

2017-02-08  22:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市北安路的大直風華社區，今日晚間8時左右發生一起男童墜樓命案；警方調查，11歲的蕭姓男童疑患有夢遊症，懷疑是因此不慎自9樓住處墜樓，但確實原因仍待警方調查。

今日晚間8時28分左右，蕭童被人發現倒臥在台北市中山區北安路630巷某大樓社區內中庭花圃，警消據報前往時蕭童己無意識，左腿有腫脹情況，經送往新光醫院急救途中突然開始大量吐血，不治死亡。

警方表示，大直風華社區為地上11層建築，警方針對大樓住戶逐層詢問，才發現男童是住在9樓的住戶，適巧對方母親帶著大兒子返家，才知噩秏。蕭姓蕭童的父親目前在台中工作，得知家中發生大事，已連夜搭車返家。

據蕭母表示，她今天早上因為二兒子生病發高燒，帶去醫院看病吃藥後就在家裡一直睡覺休息，晚間本想帶兩個兒子外出吃飯，但見二兒子仍在熟睡，不忍心叫醒對方，才先帶老大出門，怎知回家就發現發生不幸。

據警方調查，蕭童時有夢遊症的情況發生，警方懷疑蕭童是在半睡半醒間，走上陽台不慎墜樓，但確實原因仍待調查。

男童墜落大樓中庭花圃。（記者劉慶侯攝）

男童自大樓9樓墜樓。（記者劉慶侯攝）

大直風華社區。（記者劉慶侯攝）

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