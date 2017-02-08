警破地下「梭哈」賭場 一桌老賭客嚇慘

2017-02-08 17:14

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局中正橋派出所日前接獲檢舉，表示有人在永和區豫溪街某地下室聚賭，警方埋伏多時，所長鄭達發見時機成熟，率先攻入，沒想到映入眼簾的是一桌平均年齡65歲的老人，看到警察時嚇得直發抖：「那A安奈！」

警方在現場查扣賭具撲克牌、骰子6顆及總賭金1萬8630元，並逮捕現場57歲辜姓女主嫌及曹姓、朱姓等5名賭客，警方調查，辜女平常開設按摩店，4個月前在豫溪街租下地下室，當作賭場用，並透過男友「CALL客」，邀請賭客前來賭博，每把都可抽成，而辜女則向警方表示，因為自己也愛賭，所以也下去參一腳。

其中年紀最大的78歲林姓賭客，有賭博前科，仍賭性堅強，這次在被警察抓，直呼真的不敢再賭了。警方訊後將6人依賭博罪嫌移送法辦。

中正橋派出所長鄭達發呼籲，警方全力取締賭博不法行為，勿枉勿縱，希望民眾不要一時貪賭，以身試法。