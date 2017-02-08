| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新豐最美「徐榮鑑」洋樓大火 內部恐嚴重燒毀
 首頁 > 社會

警破地下「梭哈」賭場 一桌老賭客嚇慘

2017-02-08  17:14

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局中正橋派出所日前接獲檢舉，表示有人在永和區豫溪街某地下室聚賭，警方埋伏多時，所長鄭達發見時機成熟，率先攻入，沒想到映入眼簾的是一桌平均年齡65歲的老人，看到警察時嚇得直發抖：「那A安奈！」

警方在現場查扣賭具撲克牌、骰子6顆及總賭金1萬8630元，並逮捕現場57歲辜姓女主嫌及曹姓、朱姓等5名賭客，警方調查，辜女平常開設按摩店，4個月前在豫溪街租下地下室，當作賭場用，並透過男友「CALL客」，邀請賭客前來賭博，每把都可抽成，而辜女則向警方表示，因為自己也愛賭，所以也下去參一腳。

其中年紀最大的78歲林姓賭客，有賭博前科，仍賭性堅強，這次在被警察抓，直呼真的不敢再賭了。警方訊後將6人依賭博罪嫌移送法辦。

中正橋派出所長鄭達發呼籲，警方全力取締賭博不法行為，勿枉勿縱，希望民眾不要一時貪賭，以身試法。

廣告
  • 警方破獲由辜姓女主嫌開設的梭哈賭場，並查扣近兩萬元賭金。（記者陳薏云翻攝）

    警方破獲由辜姓女主嫌開設的梭哈賭場，並查扣近兩萬元賭金。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方破獲由辜姓女主嫌開設的梭哈賭場，並查扣近兩萬元賭金。（記者陳薏云翻攝）

    警方破獲由辜姓女主嫌開設的梭哈賭場，並查扣近兩萬元賭金。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賭博 賭博罪 賭場
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：警破地下「梭哈」賭場 一桌老賭客嚇慘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.