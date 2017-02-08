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土豪哥不愛戒治所餐點 每天吃零食出獄恐更肥

有所內人士透露，土豪哥幾乎每天都拿家人寄的零用錢買零食和飲料，吃零食解饞。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-08  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕「土豪哥」朱家龍因捲入W飯店小模命案，目前正在新店戒治所進行勒戒，不過先前傳出他吃不慣戒治所供應餐點，外界好奇他是否會「因此變瘦」，不過有所內人士透露，土豪哥幾乎每天都拿家人寄的零用錢買零食和飲料，吃零食解饞。

根據《蘋果日報》報導，土豪哥平時習慣大魚大肉，因為吃不慣戒治所內的清淡餐點，常常沒吃完就倒掉，只能靠著家人寄的「零用金」買泡麵、零食填飽肚子，不過因為零用金的每次花費上限為300元，土豪哥為了填飽肚子，幾乎每天都在戒治所的購買單上購買洋芋片、多力多滋、可樂果、科學麵以及泡麵等食物。

所內人士觀察，土豪哥每天都在吃零食，雖然每天有30分鐘可以到空地放封，土豪哥也會到戶外走走，但他並沒有辦法像一般人一樣做劇烈運動，恐怕很難在勒戒期間「變瘦」。

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