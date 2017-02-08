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八里雙屍命案接押庭續羈押？ 謝依涵：沒意見

2017-02-08  15:08

〔記者楊國文／台北報導〕犯下八里雙屍命案的謝依涵，今年1月更二審大逆轉改判為無期徒刑，全案日前上訴最高法院，高等法院今受囑託開庭審理謝女的接押庭，法官簡志龍開門見山指出，謝依涵犯下強盜殺人等重罪，訊問她「若將妳繼續羈押，有無意見？」謝女冷靜回答「沒意見」，庭訊歷時3分鐘即結束；若無意外，謝女將遭繼續羈押3月。

庭訊後，謝依涵被押看守所時，媒體問她「死者陳進福夫婦四周年忌日將屆，有無話對死者說」、「對死刑改判為無期徒刑有何看法」等問題時，均低調不回答。

今年31歲的謝依涵，預謀殺害陳進福夫婦，共3度被判死刑，經最高法院發回要求查明有無教化可能。高等法院更二審依台灣大學心理系助理教授趙儀珊鑑定，認定謝依涵「矯正、再社會化可能性高、再犯可能性低」，監所相關矯正也使她有正向改變，今年1月11日依強盜殺人罪，首度改判為無期徒刑免死。

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  • 犯下八里雙屍命案的謝依涵，高院更二審首度改判她無期徒刑，全案上訴三審，高院今代三審召開接押庭，謝女對繼續羈押一事，表示「沒意見」。（記者楊國文攝）

    犯下八里雙屍命案的謝依涵，高院更二審首度改判她無期徒刑，全案上訴三審，高院今代三審召開接押庭，謝女對繼續羈押一事，表示「沒意見」。（記者楊國文攝）

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