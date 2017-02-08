疑開車自撞電線桿 高市1民眾燒死車中

2017-02-08 14:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市大樹區九大路今天下午1點33分許發生火燒車意外，1名民眾燒死於福特轎車，高市消出動5車15人前往搶救，據報死者為男性，可能是開車自撞電線桿，起火原因仍待調查。