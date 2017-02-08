遶境意外起糾紛 媽祖鑾轎前行兇

2017-02-08 05:44

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投慈后宮昨天舉辦年度慶祝活動，廟方出動多輛花車在北投區內遶境，昨晚11時餘許，遶境隊伍返回慈后宮時，有名蔡姓男子突然遭一群人由慈后宮內分持棍棒圍毆，一路打到媽祖鑾轎跟前，蔡男的親友見狀，將他拉回宮內躲藏時，驚見蔡男左後腰不知何時遭人刺傷，趕緊呼救，適逢北投警方在場維護交通秩序，察覺有異，立刻出面制止，數名年輕男子見狀，一哄而散分頭逃逸，蔡男送醫縫合後留院觀察，至於行兇的動機，警方仍在調查中。

台北市消防局119勤務中心昨天晚間11時13分接獲民眾報案，表示位於北投清江路慈后宮前，有男子左側腰際遭人刺傷，消防局派出救護車1輛2名救護人員馳往現場，由於現場正逢媽祖回鑾，現場人潮眾多且擁擠，看見受傷的23歲蔡姓男子，被多名男子保護在中間行走，送到救護車旁，蔡男意識清醒，左手緊緊摀住左腰際，初步檢傷發現，他的左側有一處大約長15公分、2公分深的傷口，緊急以紗布按壓止血送醫縫合；由於院方縫合後不確定是刀傷，認為是撕裂傷，警方將待蔡男出院製作筆錄後釐清案情。

目擊民眾指出，蔡男來自新北市三重地區，由於好友昨天負責扛轎，他晚上7時下班後，趕來參加遶境活動中，途中疑似與人發生行車糾紛，雙方數度發生口角衝突，但大家都不以為意，沒想到，卻在媽祖回鑾時，對方竟然趁鑽轎底之際，持棍棒動手毆人，還將他刺傷，讓北投地區年度最大盛事，雖然圓滿成功卻有個意外的插曲。

北投人士指出，每年正月十一日是北投慈后宮跟關渡宮媽祖的平安遶境活動，也就是俗稱的「北投大拜拜」，每年這天信眾都滿心歡喜到慈后宮欣賞來自各地的陣頭表演，沒想到正當眾信徒在慈后宮恭迎媽祖回鑾並參拜祈福，鑽轎腳祈求神明庇佑平安時，竟發生圍毆傷人的事件。