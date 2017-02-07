院檢不同調 罕見辦案裝GPS被判罪確定
2017-02-07 11:02
〔記者鮑建信／高雄報導〕海巡署王姓司法組長為追查私菸案，在貨車底盤裝設衛星定位追蹤器，被控妨害秘密罪，經檢方處分不起訴確定，被害人不服聲請交付審判獲准後，被高雄分院判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年確定，案情相當罕見。
值得一提，不起訴確定後，被害人聲請法院交付審判獲准後，視同提起公訴的案例寥寥無幾，凸顯院檢法律見解南轅北轍，辦案人員引以為戒。
據了解，海巡署南部地區巡防局52岸巡大隊王姓士官長，擔任司法組長期間，曾另案查獲蕭姓嫌犯駕駛車身印某公司字樣的貨車涉嫌載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私私菸，於是向人借用GPS衛星定位追蹤器。
103年6月28日晚上，王將衛星定位裝在陳姓告訴人使用、登記在該公司名下營業用小貨車底盤，涉嫌竊取貨車位置等資料，並在一星期後即7月4日下午，前往取回時，被陳和家人發現報警逮捕，依涉嫌妨害秘密罪移送法辦。
王指稱，為取締私菸而鎖定該公司，並因人力不足，裝設衛星定位器跟監，事前也不知道貨車為陳所使用，取得資訊後更未侵害其隱私，不是故意妨害秘密，否認犯行。檢方認為被告基於辦案需求裝GPS，有正當理由，因此處分不起訴確定，但陳姓被害人不服，聲請交付審判，經高雄地院法官裁定准予後，被高雄地院判刑後，檢方則為被告利益上訴，結果還是被高雄高分院維持有罪並確定。
二審合議庭法官指出，被告辦案有許多手法，例如監聽、跟監等方式，用裝衛生定位器已嚴重侵犯憲法保障民眾隱私權，所辯不可採。
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