歷經13小時手術 超商男斷掌縫合了

2017-02-06 16:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區一名17歲丁姓少年在超商打工遇劫，不幸遭嫌犯攻擊，幾乎砍斷手掌，送往板橋亞東醫院救治，經醫療團隊13個小時接力賽，終於完成縫合手術，目前送加護病房觀察。

丁姓少年昨晚在超商值夜班時，被闖入的17歲陳姓嫌犯持刀砍傷頭部、胸部與左手腕，其中手腕幾乎被砍到斷掌，新北市消防局深夜11點獲報後，將大量出血的丁男緊急止血，送往亞東醫院急救。

亞東醫院表示，患者凌晨0點50分送進手術室開刀，分別由骨科、整形外科共3位醫師輪流接力完成手術，醫療團隊必須逐一接合斷掉的血管、神經、骨骼及肌肉，手術難度非常高，直到今天下午2點結束，總共歷經13個小時。

亞東醫院說，患者已送加護病房，亞東醫院將全力治療，至於是否影響日後手部功能，需要持續復健及觀察。