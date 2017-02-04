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多家券商遭駭客攻擊勒索 刑事局追IP在羅馬尼亞

2017-02-04  11:44

〔記者邱俊福／台北報導〕國內多家劵商遭電腦駭客，恐嚇交付比特幣，刑事局經追查攻擊的IP，發現在羅馬尼亞，以交由國際科協助，聯繫當地警方協助追查，另也懷疑歹徒僅是利用國際駭客名義恫嚇的一種詐騙手法，且初步檢視，受害券商並無被植入木馬。

刑事局表示，受理地區會依國家資通安全的通報應變綱要通報，目前刑事局與北市警各受理一件，至於媒體所報導的五件，仍持續請北市警局了解中，而歹徒是寄送電子郵件，要求將比特幣，在一定期限限期交付到指定帳戶，不然將執行分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDOS），目前刑事局與北市警局將共組專案小組查辦。

DDOS的攻擊手法主要有兩種，包括頻寬耗盡與系統資源耗盡，這次攻擊為頻寬耗盡，將伺服器癱瘓，現建議受害公司遭攻擊時，作一個流量清洗與重新導流量方式，以預防攻擊的應變。

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  • DDOS的攻擊手法（刑事局提供）

    DDOS的攻擊手法（刑事局提供）

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相關關鍵字： IP 比特幣 羅馬尼亞 詐騙
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