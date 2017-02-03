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多家券商遭駭客勒索比特幣？刑事局了解中

2017-02-03  23:53

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕國內傳出多家劵商遭電腦駭客攻擊，並勒索要求交付比特幣，警方表示駭客是以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDOS），造成網頁頻寬滿載，導致網頁速度變慢，目前刑事局偵七大隊與台北市刑警大隊，都有各自接獲一家券商正式報案，警方現已組成專案小組，也通報各地警察單位調查有無接到其他券商報案，以便統合資料，共同偵辦。

警方表示，本月1日，國內某大型證券商公司網頁遭到駭客攻擊，對方還寄發電子郵件，要求限期交付10個比特幣到指定帳戶內，依目前比特幣1個為市價1萬9000元，共約勒索19萬，被恐嚇券商隨即向刑事局偵七大隊報案。同時間內，台北市刑警大隊電腦犯罪中心也接到證商被恐嚇案件。

由於警方調查發現駭客疑是以亂槍打鳥方式進行恐嚇勒索，便通報各地警分局調查有無接到類似案件報案，以便警方統合各項資料，共同組成案小組進行調查。

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  • 國內券商驚傳遭到駭客DDOS攻擊，還向券商勒索比特幣。刑事局已進行了解是否有其他業者受害。（路透）

    國內券商驚傳遭到駭客DDOS攻擊，還向券商勒索比特幣。刑事局已進行了解是否有其他業者受害。（路透）

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