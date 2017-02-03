多家券商遭駭客勒索比特幣？刑事局了解中
2017-02-03 23:53
〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕國內傳出多家劵商遭電腦駭客攻擊，並勒索要求交付比特幣，警方表示駭客是以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDOS），造成網頁頻寬滿載，導致網頁速度變慢，目前刑事局偵七大隊與台北市刑警大隊，都有各自接獲一家券商正式報案，警方現已組成專案小組，也通報各地警察單位調查有無接到其他券商報案，以便統合資料，共同偵辦。
警方表示，本月1日，國內某大型證券商公司網頁遭到駭客攻擊，對方還寄發電子郵件，要求限期交付10個比特幣到指定帳戶內，依目前比特幣1個為市價1萬9000元，共約勒索19萬，被恐嚇券商隨即向刑事局偵七大隊報案。同時間內，台北市刑警大隊電腦犯罪中心也接到證商被恐嚇案件。
由於警方調查發現駭客疑是以亂槍打鳥方式進行恐嚇勒索，便通報各地警分局調查有無接到類似案件報案，以便警方統合各項資料，共同組成案小組進行調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機捷由高鐵局興建 游錫堃說出背後原因
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 澳洲研究：每週工時逾39小時 有害健康
- 清境垃圾爆量 得收運3天才清淨
- Uber非法營運 歐亞多國禁止
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 曾之喬自曝14歲出道辛酸 遭「導演不斷羞辱」只為逼哭她
- 露肩露美腿 駕馭紅禮服
- 私人植物園 桂花花非花
- 大樂透、春節大紅包、今彩539 開獎囉！
- 「大王」2月出任務 讓各國球探記住他！
- 林英傑、王豐鑫 隔16年再續「猿」
- 6都元月房市開紅盤 新北交易量年增7成
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 自由廣場》零流浪犬 德國這樣做到的
- 新年心願 陳菊：推長照2.0讓長輩有感
- 自由廣場》拚經濟 解決產業問題
- 〈台股青紅燈〉春江水暖 大股東先知
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
- 老布莊開工 放1680台尺鞭炮
- 中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高
- 製造業景氣仍低迷 連3月亮黃藍燈
- 自由廣場》連這種事也無感
- 黃日華探病爆料劉德華吃胖 將比預期快出院
- 蘋果不同顏色營養價值不同 營養師教你這樣選
- 行政法院裁定停止凍結國民黨帳戶／ 黨產會：司法審查不可逾越立法本意
- 回想0206台南震災 王定宇：賴清德是了不起的市長
- 〈國際現場〉三星創紀錄 配1029億股利
- 西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理
- 費爸東山再起 伍茲借鏡
- 川普又嘴砲 嗆墨批澳轟前朝
- 鋼鐵股新春紅通通 Q2中鋼盤價估漲千元
- 春節僅6天 花蓮人︰比較不塞車
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 6記三分球破題 柯瑞做回自己
- 彰化海岸 環團籲速列國家級濕地
- 孫翠鳳玩魔髮 大師變精靈
- 頭前溪乾涸 桃、苗每日急調10萬噸水支援新竹
- 反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
- 客運元宵節後漲價？ 交長：會再溝通
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：多家券商遭駭客勒索比特幣？刑事局了解中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分