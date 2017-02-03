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老婦在公廁疑遭猥褻 警方拉封鎖線引發熱議

2017-02-03  20:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市1名78歲老婦人，今天下午與女兒到市中心某知名公園附近的廁所上廁所時，疑似遭1名30多歲的男子尾隨突襲，雙方在廁所發生拉扯，幸好男子遭老婦呼救聲嚇退，女兒也衝進廁所，並趕緊報警，警方則封鎖公廁採證調查。

警方調查，這名老婦人自稱遭1名年約30多歲、穿短褲的男子尾隨跟進廁所，且男子強行拉她的褲子，她驚嚇過度，與男子在拉扯中有輕微受傷但無大礙。這名男子渾身酒氣，不排除酒後尾隨老婦人進公廁，警方已調閱附近的監視器過濾可疑人士。

由於警方在公廁外圍拉起封鎖線，過程被網友目擊後PO到網路，引起網友熱烈討論，警方則強調老婦人無礙且無財損，也有女兒陪同，只是受到驚嚇，警方已積極偵辦。

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  • 新竹市一名78歲老婦人在市區知名公園疑遭年輕男子尾隨進公廁內猥褻，警方獲報後拉起封鎖線，被網友目擊PO上臉書社團，引發熱議。（照片取自臉書社團）

    新竹市一名78歲老婦人在市區知名公園疑遭年輕男子尾隨進公廁內猥褻，警方獲報後拉起封鎖線，被網友目擊PO上臉書社團，引發熱議。（照片取自臉書社團）

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