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＋Ｕ好嗎？ 春節上班慘被奧客調侃

2017-02-01  21:06

〔即時新聞／綜合報導〕服務業辛酸，誰人知？一名在餐飲店工作的高姓女子，今天下午發現一名顧客吃完巧克力鬆餅後，竟用剩餘的巧克力，在盤子上寫上「洗乾淨！＋Ｕ（加油）」，讓高女氣的拍下照片上傳到臉書社團爆料公社，網友看到貼文痛罵：超白目！

一名高姓女子在臉書社團爆料公社貼文表示：「服務業在年節期間上班都很辛苦了

麻煩別再調侃了可以嗎」，只見顧客用所點的巧克力鬆餅剩餘的巧克力醬，先在盤子中畫上笑臉，再語帶嘲諷的寫上「洗乾淨！＋Ｕ」。

高女貼文後，短短3小時就吸引近4000人按讚，及600多則留言，有網友痛批「無聊欸 服務業已經夠辛苦的，還這麼白目」、「到底有沒有同理心？」、「怎麼有這麼白爛的人」但也有民眾表示「他可能真的是想跟你說加油」、「看不出有嘲諷的意思耶」，也有網友表示「對辛苦的服務業最大的敬意就是讓他們好收拾！」

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  • 顧客在盤子中寫上「洗乾淨！＋Ｕ」並畫了一個微笑的圖案。（擷取自爆料公社）

    顧客在盤子中寫上「洗乾淨！＋Ｕ」並畫了一個微笑的圖案。（擷取自爆料公社）

  • 高姓女子將照片上傳到爆料公社後，立刻吸引網友討論。（擷取自爆料公社）

    高姓女子將照片上傳到爆料公社後，立刻吸引網友討論。（擷取自爆料公社）

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