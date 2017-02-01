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海鷗救護士獨攀屏風山墜崖 遺體尋獲

2017-02-01  00:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕隸屬嘉義空軍基地空軍海鷗救護隊的35歲救護士丁銘傑，前天獨自1人攀登花蓮屏風山不慎墜崖，下午透過手機發出求救訊號，花蓮縣消防局獲報後派出救難人員前往搜救，昨天下午4點多尋獲遺體，由於下午天候狀況不佳，預計今天上午將由海鷗直升機吊掛。

平常只要有高山山難，國搜中心經常協請空軍嘉義基地海鷗救護隊協勤，派出直升機吊掛傷患，但這次被吊掛的卻是海鷗救護隊自己的弟兄，國軍獲報後前天就派出海鷗直升機到失事地點空偵，但沒有發現丁男下落。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長蕭智元說，丁銘傑1月29日出發走屏風山，第一天在合歡金礦過夜、30日登頂後走新路線下山，在距離新舊路叉路口約1小時路程處疑似迷路，花了一些時間找路卻不小心墜落20米深斷崖，他以手機打112報案，表示自己獨攀屏風山回程路上不小心墜崖，雙腳劇痛無法移動，向警消請求救援。

花蓮消防局第一大隊警消、保七總隊太魯閣分隊及太管處出動9人救難隊連夜出發尋人，國軍也加派人力支援，救難隊30日凌晨2點多就抵達手機定位座標點附近，白天找人都無所獲，直到下午再利用「尋找我的iphone」功能搜尋，在30日下午4點12分終於在一處懸崖下方20米處發現丁銘傑遺體。

雖然他的大背包有個人帳等過夜裝備，但因大背包滾到另一邊無法取得裝備，加上山區間歇降雨導致失溫而遇難。蕭智元說，今天上午空軍嘉義基地預計6點派出海鷗直升機進行吊掛，將遺體帶回嘉義。

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  • 丁銘傑平日熱愛登山戶外活動。（取自丁銘傑臉書照片）

    丁銘傑平日熱愛登山戶外活動。（取自丁銘傑臉書照片）

  • 紅色箭頭所指的藍點處，為丁男手機發出之座標。（記者花孟璟翻攝）

    紅色箭頭所指的藍點處，為丁男手機發出之座標。（記者花孟璟翻攝）

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