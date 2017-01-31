激情變悲情 男子在夜市罰跪洗門風
2017-01-31 21:47
〔記者曾迺強／嘉市報導〕嘉義縣太保市黃姓男子，今晚在嘉義市人來人往的文化路夜市下跪「洗門風」，由於現仍是年節期間，引起許多逛街民眾側目，網友把黃某在「誘拐人妻，在此罰跪」立牌後方下跪的照片PO上網，有人留言揶揄「激情過後變悲情」，也有網友說長這麼大頭一次看到，長了眼界。
臉書社團「綠豆嘉義人」今晚轉貼網友照片，指有名男子在嘉義市文化路與中正路口罰跪立牌後方，立牌上寫著「本人黃一中，住太保市縣府一街，因誘拐人妻在此罰跪洗門風，向水上鄉賴家道歉」，許多民眾經過還投以注目禮，引起轟動。
照片公開後，數名網友紛紛留言「不做錯事就不用怕丟臉」、「人妻應該出來阿，可憐的小王」，黃仁宏說，誘人妻只罰跪，沒被打個半死已經很好了，也有人認為「臉遮住了算嗎」？「MK Chen」則說「無聊，這是別人的家務事」。
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