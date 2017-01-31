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豬隊友！兩屁孩朝車潑漆 反被漆淋全身「洗白」

兩名年輕男子在初二砸車潑漆，但由於距離離車子相當近，加上潑漆力道太大，大量油漆直接反彈到自己身上。（圖擷自爆料公社）

2017-01-31  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕彰化最近頻出現砸車事件，兩名蒙面男子用瑯頭猛敲車窗，然後朝車子潑漆，不料潑漆力道太大，大量油漆直接反彈到自己身上，男子渾身油漆騎車離開。

臉書粉絲團「爆料公社」分享一段監視攝影機的影片，說彰化北斗鎮最近出現砸車事件，影片中可以看到兩名作案年輕人在初二（29日）清晨5點多，戴著口罩及安全帽用榔頭猛敲擋風玻璃及車窗，接著朝車內潑油漆，但潑漆男子由於距離離車子相當近，加上潑漆力道太大，大量油漆直接反彈到自己身上，男子渾身油漆騎車離開，「爆料公社」表示：「孩子...你是在潑車子還是在潑自己」？

綜合媒體報導，受害車主表示，自2013年以來，車子已經是第7次被砸車、潑漆，修理費已花上10多萬元，懷疑與停車糾紛有關，但警方始終追緝不到砸車嫌犯；北斗所副所長邱漢倫稱，已經調閱監視器影像，以車追查犯案人中。

這段砸車潑漆男子反遭漆滿身的影片，網友紛紛吐槽：「潑個漆也潑的這麼掉漆」、「潑在身上的漆比潑在車上的多」、「擋風玻璃破了就要整片換掉，需要那麼多下嗎」、「豬隊友，難怪穿這麼多還戴護目鏡，被反潑習慣了嗎」。

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  • 網友吐槽：「潑個漆也潑的這麼掉漆」、「潑在身上的漆比潑在車上的多」。（圖擷自爆料公社）

    網友吐槽：「潑個漆也潑的這麼掉漆」、「潑在身上的漆比潑在車上的多」。（圖擷自爆料公社）

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