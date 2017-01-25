視察北監 林全：沒床睡對受刑人是種折磨

2017-01-25 18:12

〔記者邱奕統／桃園報導〕行政院長林全今天下午在法務部長邱太三陪同下，視察台北監獄並致贈加菜金。他說，收容人合理的生活環境是基本權益，1人1床只是獄政改革的開始，將要求法務部不論在管理或其他措施都要更精進；林全也期勉收容人，未來能做一個對社會有幫助的人。

林全在下午3點左右抵達台北監獄，先視察甫完工但尚未啟用的至善大樓新建工程，並參觀該大樓獄舍環境，隨後至印刷工場、陶藝技訓班、縫紉工場及烘焙技訓班等處。

林全表示，過去曾聽說受刑人睡覺得搶床位，「上個廁所回來就沒有床可睡」，沒床睡對受刑人來說確實是種折磨、不健康，也不利矯正，希望矯正機構能改善監所環境，達到「1人1床」的理念，讓受刑人擁有最基本的權利和生活環境。

林全也勉勵受刑人，監所環境改善是提供更好的環境讓大家改變，大家除要珍惜，也要在監所學習一技之長，重回社會做個有用的人，他勉勵受刑人，「人生有無限可能但短暫」，若一犯再犯不斷喪失機會，浪費人生是很可惜的。

林全還鼓勵受刑人在獄所學習有興趣的技藝，「只要做自己有興趣的工作，就能做得比別人好，就不會一錯再錯」，並要求矯正機關好好協助受刑人，思考、選擇有興趣的技藝。

北監人員在簡報時表示，目前北監共有3684位受刑人，超收比例達36.19％，在管理部分，戒護人力有219人，平均1位戒護人力須看顧17位受刑人，在獄舍空間或是人力上，都顯得不足，而新完工的至善大樓為地上6層、地下1層建築，預計9月啟用，將是全國首座高樓層的獄舍，可在1人1床的前提下，收容1500位受刑人，紓緩監獄超收壓力。

邱太三說，監獄長期超收嚴重，收容人生活空間不合人道，教化設施、技能訓練也不足，總統蔡英文上任後曾說，司法改革雖然重要，但獄政改革最重要，是首位願意用行動、資源來支持的總統，提供1人1床是基本的，去年雖然增加9千多床，但仍然不夠，還是有3成的收容人沒床睡，未來會朝新蓋或擴建3座監獄大樓努力。