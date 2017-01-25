童仲彥新歡邱惠美 證實是白狼乾女兒

與童仲彥傳出緋聞的「殯葬公主」邱惠美。（圖擷取自「台灣阿童─童仲彥」臉書粉絲團）

2017-01-25 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥遭妻子李秀環爆料家暴，並被拍到與美女助理邱惠美約會，引發軒然大波，也讓外型亮眼又身分特殊的邱惠美受到外界關注，有媒體指出邱惠美還是中華統一促進黨主席「白狼」張安樂的乾女兒，張安樂對此也已證實，直言邱惠美「是我乾女兒！」

據了解，邱惠美現年41歲，但天生麗質又保養得宜，外觀看起來只有30出頭，她與兄長共同經營殯葬業，因而有「殯葬公主」之稱，交友廣闊的她黑白兩道通吃，在演藝圈、商界、藍綠政壇都有不少好友，而她去年11月間才上媒體，當時傳出她被四海幫金主蔣啟弼追求、試圖硬上，蔣開出了3000萬元的天價要她當「第7老婆」。

根據《蘋果日報》報導，邱惠美的乾爹傳聞就是「白狼」張安樂，張是她成立的黃埔獅子會會員，而該會會員還包括前營建署長陳光雄、前監察院副院長陳進利等人，還特地邀請了以大手筆捐款聞名的中國富豪陳光標擔任創會人。另外，板橋當地殯葬業者指出，邱惠美並不算真正從事殯葬業，她的瑞泰會館只是提供喪家場地，在當地算規模小。