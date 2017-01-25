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誆已故國畫大師齊白石真跡 女賣假畫判8月

2017-01-25  13:00

〔記者楊國文／台北報導〕從事字畫買賣的蔡姓女子，被控將已故國畫大師齊白石的3件扇面畫作印刷品佯稱真品賣給藝品店，店家轉賣時，遭中國買家告知才發現是印刷品，高等法院斥責蔡女犯後矢口否認，態度惡劣，今依詐欺取財罪判蔡女8月徒刑，扣案犯罪得120萬元沒收；還可上訴。

判決指出，102年5月，蔡姓女子先後持署名為齊白石所繪，主題分別為紅菊花、紅壽桃及牽牛花等3幅扇面畫作印刷品，向戴姓藝品店老闆謊稱3幅扇面畫作已經專業人士檢視確認，絕對是齊白石真跡，否則退還賣款，還指稱這是所有人的妻子趁所有人出國之際委託出售，若所有人回國就不賣了。戴姓藝品店老闆信以為真，以每幅40萬元共120萬元成交。

戴男以132萬元轉賣中國買家時，被查出只是印刷品而拒絕交易，要求蔡女解約退款，但蔡女一再塘塞，戴男不滿受騙，向檢方提告。

蔡女審理強調畫作不是印刷品，還辯稱是遭人調包。不過，這3幅畫作經送交調查局二次鑑定，確認是噴墨印刷的印刷品。

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  • 誆已故國畫大師齊白石畫作真跡，女賣假畫今遭高院（如圖）判八月徒刑。（記者楊國文攝）

    誆已故國畫大師齊白石畫作真跡，女賣假畫今遭高院（如圖）判八月徒刑。（記者楊國文攝）

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