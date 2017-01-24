行車糾紛2男互槓 擋車、持棍嗆聲都沒事...
〔記者吳政峰／台北報導〕林姓計程車司機去年與黃男發生行車糾紛，林男不爽，擋下黃男的車，抄木棍下車理論，被士林地檢署依妨害自由罪起訴，士林地院法官認為，林、黃二人的車子隔著兩個車身之遙，難以認定擋車違法，而林男雖持棍嗆聲，但棍子下垂握在手中，並未揮舞，亦不構成恐嚇，判決無罪。
去年3月11日晚上9時許，45歲林男駕小黃經新北汐止大同路1段515巷，發現前方由30歲黃男駕駛的轎車，連續剎車3次，林男自認遭攔車挑釁，便從後方鳴喇叭、閃大燈示意，甚至超車到黃男斜前方，再急煞擋車。
黃男把車停在林男後方約兩個車身距離，雙方僵持5秒，林男下車理論，質問黃男「你是要烙人嗎？」並返回車上抄木棍，站在兩車間示威，直到見黃男友人騎車前來，方才離去。
黃男持行車紀錄器報案，檢方認定林男涉犯妨害自由罪，提起公訴。林男向法官辯稱，確停在黃男汽車前面，但未擋死去路，又因黃男先呼叫友人助陣，他才會抄木棍。
黃男指稱，當時看到林男攔車，他才停下來，否則就撞上去了，且林男把車門打開，他如果要繞過去，必須違規逆向，可能會撞到來車。法官指出，兩車間尚留兩個車身距離，可供黃男自由超越，而該路段並無禁止超車標線，對向亦無來車，看不出行車權利遭妨害。
黃男在庭上又說，當時停下來也想了解林男為何擋車，法官據此推斷停車是黃男的自由意志，非遭強制。綜上，法官指林男之舉雖讓黃男不快，但未達妨害自由之舉，判無罪。
黃男另控訴，林男當時持球棒快步過來，作勢攻擊，他不怕被打，比較擔心車被砸，且身形比林男高大，林男可能也不敢靠近。
法官勘驗行車紀錄器，發現林男右手確持木棍，但棍頭朝下，並未揮舞，期間多為言辭交鋒，未見攻擊之舉。法官指出，當時黃男的朋友亦在場，2對1的情況下，難以認定黃男感到畏怖。綜上，法官認為林的行為雖有恐嚇之嫌，尚不構成犯罪。
據悉，警方當時以較重的《刑法》移送，因此林男未被依《道路交通管理處罰條例》裁罰，現獲判無罪，可謂全身而退。
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