許金龍喊窮遭打臉 檢方建議交保金至少4億
2017-01-24 21:05
〔記者張文川／台北報導〕樂陞科技公司董事長許金龍今被依違反證券交易法等7罪起訴，移審庭時，許金龍說他和家人的財產和房子都已被檢方扣押，他現已一窮二白，只能盡量借錢，願籌2000萬元交保；但檢方認為許實質掌控的VBL香港滙豐銀行帳戶和資金，至少還有20億元新台幣，且許金龍的犯罪所得逾40億，建議交保金至少要4億元。法官稍後將決定是否續押或交保。
許金龍說，除了財產被扣押，他在押期間樂陞被斷頭，股票狂跌，以致他現在還欠券商600多萬元，「我正派打擊禿鷹，打到傾家蕩產、一窮二白」；他說，他47歲未婚、無子女，竟也成為檢方歷次聲押的理由之一。
許金龍的律師說，願以2000萬元現金保、3000萬元人保，可限制出境出海和住居、每週到派出所報到3次；許金龍說，他在天母大亨路的現住地是租來的，租約去年11月到期，不確定能否續住，若被限制住居，他可去中山北路六段與父親同住。
但檢方認為，許金龍在香港VBL公司帳戶的資金、保守估計至少還有20億元新台幣，這有樂陞前財務長謝東波的證述，在與TP、同步推的密約中也有書面記錄，證明許金龍絕對有逃亡資力。
且許父目前與許金龍的胞兄許世龍同住，許世龍在此案獲不起訴，是本案的重要證人，若與許金龍同住，有高度的串證可能性，若要交保，保證金至少要4億元。
檢方並提出，交保條件除了金錢保證，希望還附帶限制出境出海、定期赴警局報到，還有一項條件是希望許金龍交出香港VBL帳戶的交易明細。許的律師馬上表示反對，認為這是「押人取證」，違反被告不自證己罪的原則，此例不可開。
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