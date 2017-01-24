直擊！女為情所困跳樓身亡 警進門驚見毒品

2017-01-24 13:42

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重龍門路一名31歲的葉姓女子，去年6月與男友感情生變，兩人時常爭執，葉女曾企圖跳樓自殺遭阻，不料今早8時許，葉女報案表示想輕生，警消趕抵，還不及趕到葉女位於6樓的住處，葉女就跨過陽台護欄一躍而下，落在還未架設完成的氣墊上，送醫後不治身亡。

警消表示，消防人員接到葉女表示要輕生的電話，先以「要想想家人」等話安撫，並迅速派員救援，但需費時5至7分鐘架設的氣墊尚未架設完成，帶隊官衝到6樓住處時就聽到碰聲巨響，發現葉女摔落在氣墊上，頭部受到重創身亡。

有網友直擊葉女跳樓瞬間，並拍下驚悚影片上傳臉書，警方介入調查，意外發現住處內有K他命，抽屜中也找到葉女寫下曾與男友爭執的紙條。警方表示，葉女去年6月也因為跟男友感情生變，揚言跳樓輕生，但當時被救下，之後疑患有憂鬱症，初步排除他殺可能。

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