樂陞案》許金龍今起訴 收押禁見過程曲折

2017-01-24 12:05

〔記者溫于德／台北報導〕日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案今調查偵結，樂陞董事長許金龍等10人，均被依涉違《證券交易法》等罪起訴，對許金龍具體求刑30年。另，本案在許金龍聲押與否問題上，院、檢與被告律師的三方角力，也堪稱一絕、過程曲折，可謂「五度五關失敗」，整理如下：

第一關，去年9月7日，許金龍遭改列被告，檢方諭令限制出境出海；第二關，同月24日，許被法院裁定依1000萬元交保，並限制住居，每星期一、三、五定期向轄區派出所報到，檢方不服，首度提起抗告；第三關，同月25日凌晨，法官裁定許金龍改以2000萬元交保，並限制住居，每星期一、三、五定期向轄區派出所報到，檢方二度抗告。

第四關，28日凌晨，法官裁定許金龍2000萬元交保，並限制住居，每星期一、三、五定期向轄區派出所報到，檢方三度抗告。期間，許金龍委聘律師皆為他做無罪答辯，強調不應被押。

第五關，30日凌晨，法官認為，許金龍刻意刪除致電到日本、中國的通聯記錄，包括對方門號，已有串供、滅證之虞；加上被告也被查出刪除微信等通訊軟體的對話內容，再度被認定有串供、滅證情形。

法官也說，許金龍曾向庭上請求不要押人，好讓自由之身在外籌措20億元賠償受害投資人，但當時資金顯然未到位，因此也被認定有逃亡之虞，綜合以上，當庭遭裁定收押禁見。但落敗的許不服，委由律師向高院提起抗告。

高等法院去年10月5日指出，許金龍有滯留海外的財力和能力，有可能逃避樂陞案目前經營困境和被害人求償，轉往海外發展，因此有逃亡之虞，此外，許金龍案發後還刪除手機通訊軟體內相關資料，顯然有滅證嫌疑，北院裁定羈押和禁見，也未違反經驗法則和比例原則；另因，許金龍在調查局和台北地檢署訊問時，人身自由未受限制，因此檢方聲押不違法，合議庭當天裁定駁回他的抗告。