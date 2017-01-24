羈押禁見被告 唯一可寄的東西竟是......

2017-01-24 08:23

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北高姓男子去年犯下持槍強盜罪，有勾串之嫌，羈押禁見於基隆看守所內，他疑因被押到情緒失控，自寫狀紙，告基所所長妨害自由，雖他被禁止通信，法官仍收下他的狀紙，裁定他需補正委任律師為代理人，方能受理自訴。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞指出，遞狀興訟並非屬於通信一環，羈押禁見被告仍可向法院提出自訴，或向檢方提出告訴，檢方會依法偵辦，並不因禁見的身分而有所差異。

一名資深司法官解釋，通信指的是與外界聯繫，但收受狀紙的單位卻是司法公署，因此就算禁見被告想透過狀紙傳達訊息，勾串可能性仍微乎其微。

律師李慶峰表示，法律雖限制高男的通信自由，卻不能剝奪他的訴訟權利，只要律師接到委任，仍可依「律見」方式入看守所，維護被告應有的法律權益。

據悉，高男去年7月偕同4名共犯，至基隆持槍擄鴿，卻因1隻鴿子勒贖2萬元，遠高於行情價，沒有飼主願意付錢，高男等人只好就地野放，事後被警方查緝到案，依強盜罪移送基檢。

檢方認為高男供詞與共犯明顯不同，有勾串之虞，且強盜為重罪，向基院聲押禁見獲准，把他關在基隆看守所內。

高男疑因不滿被押，又無法和他人接觸，去年12月間藉著在所內就診的機會，咆哮醫生，所方人員趕緊將他架離，高男自認行動遭到限制，氣得寫狀紙，對所長提出妨害自由告訴。

狀紙上，高男僅寫不滿所方行為，堅持提告，卻連所長名字都不知道，還要求所方幫忙寄送狀紙前，不得檢查內容。

基所證實高男確有提告，也協助他把訟狀送呈法院，而後高男情緒穩定，未再有脫序行為。

據了解，高男已於去年12月16日撤銷羈押，強盜案目前仍在審理中。