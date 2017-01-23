美式餐廳董座駁潑汽油燒人 反嗆「是他先推我的」
〔記者鄭景議／台北報導〕今（23）日知名美式餐廳CAMPUS CAFE董事長陳俊嘉（38歲），遭爆深夜拿汽油，對著與他有爭吵的張姓股東潑灑並作勢點燃，不過陳董有話要說，他否認有對著張姓股東潑汽油，還反嗆是張姓股東先推他，才引爆爭執的。
陳俊嘉遭爆在本月7日凌晨0時，帶著寶特瓶裝的汽油及一桶煤油，到張姓股東家對著張潑灑，並拿打火機要對張點火；不過陳俊嘉今日受訪時表示，他絕對沒有對著張潑灑汽油，他的汽油是傾倒在張的家門口，是張衝出來要與他搶奪，才會灑到張身上。
對於兩人爭吵的原因，陳俊嘉表示，因為過去餐廳有虧錢，讓張十分不滿，但是這幾年都已經賺回來給他了，但是張硬說沒有，不但常常用臉書或是Line跟他「該該叫」，還在臉書上辱罵他的老婆及妹妹，實在讓他忍無可忍；他也承認自己常與股東爭吵，但他反譏張姓股東「自己也滿常跟其他股東吵架。」
陳俊嘉還遭爆傳訊息跟張姓股東說：「很多道上的想買你股份，大哥級的」，被質疑是恐嚇，對此陳俊嘉則表示，這是因為張自己有經營夜店，常常找黑道處理事情，為了表示不怕張找黑道來，才跟張講這些。
陳俊嘉還指出，會引爆衝突是張姓股東先動手推他，且當時有個朋友載他到現場，有錄整段影片，握有張姓股東先動手的證據，但不願對媒體公開。
士林地檢署日前以陳俊嘉縱火行為涉犯殺人未遂重罪，且有反覆實施的危險，聲請羈押，但士林地方法院認為，陳嫌縱火行為屬單一性案件，具有針對性，只需限制遠離被害人，即可達到預防效果，無羈押必要，因此裁定15萬交保，須遠離張姓股東住處150公尺，檢方已提抗告。
CAMPUS CAFE美式餐廳標榜美國校園風，在台北有5家分店，曾經被藝人小禎在《康熙來了》內推薦，因此聲名大噪，生意興隆，如今卻鬧出這起事件，始料未及。
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標題：美式餐廳董座駁潑汽油燒人 反嗆「是他先推我的」
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