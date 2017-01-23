吃不到尾牙年菜 男子又爬高壓電塔

2017-01-23 17:23

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市大寮區一名男子下午2點多爬上高壓電塔，消防人員於5點許救下，初步瞭解為昨天屏東爬電塔的黃姓男子。

這名男子爬上保福路近台88附近電塔，塔高36公尺多，連雲梯車都搆不上，警消持續與黃男溝通，終於於傍晚5點許救下，目前黃男於派出所接受偵訊。

據了解，黃姓街友吃不到年菜尾牙，兩度怒爬台電高雄供電區高壓電塔，電壓達16萬1千伏特，有觸刑法妨害公用事業罪相關罰則。

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