| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄官警集體貪瀆案 橋頭地院判重刑 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

吃不到尾牙年菜 男子又爬高壓電塔

2017-01-23  17:23

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市大寮區一名男子下午2點多爬上高壓電塔，消防人員於5點許救下，初步瞭解為昨天屏東爬電塔的黃姓男子。

這名男子爬上保福路近台88附近電塔，塔高36公尺多，連雲梯車都搆不上，警消持續與黃男溝通，終於於傍晚5點許救下，目前黃男於派出所接受偵訊。

據了解，黃姓街友吃不到年菜尾牙，兩度怒爬台電高雄供電區高壓電塔，電壓達16萬1千伏特，有觸刑法妨害公用事業罪相關罰則。

相關影音

廣告
  • 男子（右上）疑吃不到年菜，怒爬高壓電塔。（記者黃旭磊攝）

    男子（右上）疑吃不到年菜，怒爬高壓電塔。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尾牙 高壓電塔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：吃不到尾牙年菜 男子又爬高壓電塔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.