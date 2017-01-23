江蕙救弟遭挾持 犯嫌被依加重強盜未遂等罪起訴

攻擊江蕙及其胞弟、外傭的58歲男子陳金標被起訴。（資料照，記者游承霖攝）

2017-01-23 15:41

［記者黃捷／台北報導］歌壇天后江蕙胞弟去年12月遭歹徒陳金標強盜未遂，江蕙捨身救弟也因此受傷。陳嫌案發3天後落網，目前仍在押，士林地檢署今公告偵結，依加重強盜未遂、侵入住居及傷害罪起訴。

檢警調查，陳嫌鎖定江弟下手，去年12月18日傍晚偽裝成保全，坐計程車直赴新北市淡水楓丹白露社區，囑運將跳錶等他，隨即坐電梯直上6樓，按江弟家的電鈴後，江弟從貓眼窺孔探看，以為是保全送東西來，於是開門，當場被陳嫌打到頭破血流。

江蕙當時與印傭「阿妹」在2樓住所準備晚餐，突然聽到弟弟淒厲叫聲，兩人立刻衝上樓，與陳嫌發生扭打，混亂印傭「阿妹」左手指被割傷，江蕙雙手虎口被刀劃傷，又被推倒致頭部撞地；陳嫌手掌也被刀割傷，他見情勢不妙，只帶走西瓜刀，一整袋疑似犯案工具都沒拿，匆匆下樓搭原車逃逸。

江蕙考量自己身分恐會影響辦案，第一時間要求檢警別曝她光，直到陳嫌21日落網，才在臉書上說出真相，各界才知她「救弟搏匪、奪刀受傷」的驚險情節。